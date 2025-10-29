สองล้อ ปิดฉากคว้า 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง โดยได้จาก “กฤตภาส หอมขจร” ทั้ง 2 เหรียญ ในศึกเอเชี่ยน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศบาห์เรน “เสธ.หมึก” ปลื้มนักปั่นสายเลือดใหม่ทำผลงานทะลุเป้า

“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า จากการที่ตนได้เดินทางมาให้กำลังใจนักปั่นเยาวชนทีมชาติไทยที่ลงชิงชัยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศบาห์เรน ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ทัพนักปั่นไทยลงแข่งขันรายการสุดท้ายในประเภทโรดเรซบุคคลชาย เส้นทางเป็นแบบเซอร์กิต รอบละ 16.6 กิโลเมตร ปั่น 6 รอบ รวมระยะทาง 99.6 กิโลเมตร ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนและกระแสลมแรง

พลเอกเดชา กล่าวว่าสำหรับการแข่งขันรายการนี้มีนักปั่นลงแข่งขันถึง 71 คน จาก 22 ประเทศ ส่วนนักปั่นไทยที่ลงแข่งมี 4 คน ประกอบด้วย นายกฤตภาส หอมขจร, ด.ช.อธิคุณ แสนตา, นายวัชรพงษ์ สังฆะสอน, ด.ช.ฟาริก หนูทอง โดยเกมการแข่งขัน 3 รอบแรก กฤตภาสและเพื่อนร่วมทีมยังปั่นเกาะกลุ่มใหญ่ แต่เข้ารอบที่ 4 กฤตภาสทุ่มเทกำลังกระชากหนีกลุ่มใหญ่มาพร้อมกับ ลี วัน ชุน นักปั่นทีมชาติฮ่องกง จนกระทั่งถึงช่วง 300 เมตรสุดท้ายทั้ง 2 คนเร่งเครื่องสปรินท์แย่งชิงกันเข้าเส้นชัย ปรากฏว่า ลี วัน ชุน เฉือนชนะไปอย่างฉิวเฉียด คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนกฤตภาสได้เหรียญเงิน ด้วยเวลา 2.23.54 ชั่วโมงเท่ากัน ส่วนเหรียญทองแดง เป็นของ ทาฮา อัลคาลิฟาห์ จากซาอุดีอาระเบีย เวลา 2.24.04 ชั่วโมง

พลเอกเดชา กล่าวว่า จากผลงานอันยอดเยี่ยมของกฤตภาสที่คว้ามาอีก 1 เหรียญเงิน นับเป็นเหรียญที่ 2 ของกฤตภาส โดยก่อนหน้านี้ กฤตภาสได้มา 1 เหรียญทองแดงจากรายการไทม์ไทรอัลบุคคลชาย นับว่าเป็นการปิดฉากกีฬาจักรยานเอเชี่ยน ยูธ เกมส์ ได้อย่างสวยงาม และเกินเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ หวังเอาไว้ คือเหรียญใดเหรียญหนึ่ง แต่ทัพนักปั่นสายเลือดใหม่ของไทยทำให้ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ก็ต้องขอชื่นชมกฤตภาสและนักปั่นคนอื่น ๆ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสู้กันอย่างสุดความสามารถ และต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ช่วยส่งกำลังใจมาให้เด็กไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย สมาคมกีฬาจักรยานฯ ทำงานกันอย่างหนัก พวกเราทุ่มเทกันอย่างเต็มที่เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอย่างไม่หยุดยั้ง

ทั้งนี้ คณะนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ด้วยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบิน QR836 ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณถูมิ เวลา 13.05 น.

