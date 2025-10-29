น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย นักชกวัย 38 ปี ไม่ท้อแฟนมวยคีย์บอร์ดบอกไม่แกร่งเหมือนก่อน เผยเก็บเอามาไว้ในใจและปรับปรุง ซ้อมให้หนัก ชก 5 ยกยังสบายๆ
รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตเจ้าบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125–135 ป.) มีคิวขึ้นสังเวียนปะทะ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135–145 ป.) วัย 38 ปี จากสกลนคร ชิงเข็มขัดชิงเข็มขัดมวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่าง ในศึก ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 68 ที่สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 ที่ซุปเปอร์บอน เทรนนิ่ง แคมป์ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” ซ้อมโชว์สื่อมวลชนโชว์ความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียน โดยเจ้าตัวยืนยันว่าพร้อมแล้วสำหรับไฟต์ดังกล่าว แม้จะต้องเจอน้องรักอย่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์”
น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย กล่าวว่า สภาพร่างกายเต็มร้อยหลังจากเข้าโปรแกรมฝึกซ้อมหนักต่อเนื่องมาราวๆ 2 เดือน การเจอกับรถถัง แม้ว่าจะเป็นพี่เป็นน้อง ต้องเอาไว้ที่หลัง ขึ้นไปบนเวทีต้องเต็มที่ แพ้ชนะว่ากันลงมาก็เป้นพี่น้องกันเหมือนเดิม
“ผมกับรถถังรู้จักกันมาหลายปี ศึกษาน้องมาตลอด เขาเป็นคนเก่งเก่งวทุกด้าน ตอนนี้ยังไม่เห็นจุดอ่อน ต้องวางแผนไปสู้บนเวทีอีกที ต้อวปล่อยให้เป็นเรื่องบนเวที แผนเตรียมไว้อยู่แล้วเราซ้อมเต็มที่ทำทุกอย่างให้พร้อมอยู่แล้ว ซึง่จะชนะน็อกหรือชนะคะแนนขึ้นอยู่กับโอกาส ถ้าน้ฮกได้ก็จะน็อกให้ได้”
ผู้สื่อข่าวถามแฟนมวลในโลกโซเชียลออกมาวิจารย์ว่า น้องโอ๋ไม่แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนแล้ว น้องโอ๋ ตอยว่า “ผมเก็บเอามาไว้ในใจ เอามาตคชคิด เขาว่าผมไม่สดไม่แกร่งเหมือนเมื่อก่อน ผมก็พยายามเอามาปรับปรุงตัว ซ้อมให้หนักขึ้นแก้ทางให้ดีขึ้นแค่นั้นเลย สำหรับผมชก 5 ยกไม่มีปัญหาอยู่แล้ว เพราะเตรียมตัวมาสำหรับการชก 5 ยกอยู่แล้วเนื่องจากไฟต์นี้เป็นการชกชิงแชมป์ด้วย”