กัมพูชา เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬา เอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 4 ซึ่งเดิมจะเป็นเจ้าภาพในปี 2029 ออกไปเป็นปี 2031 โดยระบุว่าเป็นการเลื่อนปีตามคำแนะนำของ สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย หรือ โอซีเอ
กัมพูชา ซึ่งได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ เอเชียน ยูธ เกมส์ ในปี 2029 แต่ล่าสุด วัธ จำเริญ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชา แจ้งว่า กัมพูชา จะเลื่อนการแข่งขันออกไปเป็นปี 2031
“การอนุมัติระดับสูงจาก นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต อนุญาตให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกัมพูชาและกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดำเนินการจัดการแข่งขันเอเชียนยูธเกมส์ ปี 2574” นายวัธ จำเริญ กล่าว
สำหรับการแข่งขันเอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ที่กำลังแข่งอยู่ในบาห์เรน กัมพูชาได้ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวม 154 คนเข้าร่วมแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา และขณะนี้อยู่อันดับที่ 27 จาก 45 ประเทศ โดยคว้าไปได้ 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
ทั้งนี้การเลื่อนเอเชียน ยูธ เกมส์ ออกไปอีก 2 ปี ทำให้นักกีฬาเยาวชนซึ่งจะมีวงรอบสำหรับ นักกีฬาเยาวชนที่เกิดปี 2555 จะหมดสิทธิ์แข่งในวงรอบนี้ ตามอายุ 17 ปี เว้นแต่ โอซีเอ จะมีการปรับเกณฑ์อายุแข่งขัน