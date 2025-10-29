บิ๊กป๋อม อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ บินด่วนอโทษต่อ สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม หลังใช้ธงชาติผิดในการจับสลากฟุตซอล
อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายฟุตซอล และ ฟุตบอลชายหาด เดินทางไปขอโทษต่อ สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม เป็นที่เรียบร้อย ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม วันที่ 29 ต.ค. หลังเกิดความผิดพลาด ในการแสดงธงชาติ ในพิธีจับสลากฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2025 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ต.ค.
ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งหนังสือไปขอโทษต่อทั้ง สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม และสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน รวมถึงในวันนี้ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ยังมอบหมายให้ อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายฟุตซอล และ ฟุตบอลชายหาด เดินทางไปขอโทษด้วยตนเองอีกครั้ง เพื่อแสดงออกถึงความจริงใจ พร้อมยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นความผิดพลาดของตัวบุคคล และมิได้มีความประสงค์จะดูหมิ่นใดๆ ต่อประเทศเวียดนาม และ ประชาชนชาวเวียดนาม
ทั้งนี้ ในที่ประชุม อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายฟุตซอล และ ฟุตบอลชายหาด มีโอกาสพบกับ Dr. Tran Quoc Tuan ประธานสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม, Mr. Nguyen Van Phu เลขาธิการสหพันธ์, Mrs. Nguyen Thanh Ha รองเลขาธิการสหพันธ์ และ Ms. Huong Hieu หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ โดยมี Mr. Winston Lee เลขาธิการสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการพูดคุยเป็นไปได้ด้วยดี โดย สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม เข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ และสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ให้คำมั่นว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคต ในฐานะเจ้าภาพทุกรายการสำคัญที่ได้รับโอกาส