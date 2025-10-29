อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล เผยผิดหวังที่ “หงส์แดง” ต้องตกรอบสี่ของฟุตบอลคาราบาว คัพ ด้วยการพ่าย คริสตัล พาเลซ คาบ้าน 0-3 พร้อมรับเจอความกดดันจากผลงานของทีม
ลิเวอร์พูล ซึ่งเหลือผู้เล่น 10 คนเปิดสนาม แอนฟิลด์ พ่าย คริสตัล พาเลซ 0-3 ตกรอบสี่ของฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025-26 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. พร้อมทำให้ “หงส์แดง” พ่ายถึง 6 จาก 7 นัดหลังสุดทุกรายการ
โดยในเกมดังกล่าว “หงส์แดง” มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นจากเกมล่าสุดที่พ่าย เบรนต์ฟอร์ด 2-3 มากถึง 10 คนนอกจากนั้นยังไม่มีผู้เล่นหลักในม้านั่งสำรองด้วย
หลังเกม ชล็อต กล่าวถึงการตกรอบว่า “การแพ้เกมฟุตบอลเป็นเรื่องน่าเจ็บใจเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันนำไปสู่การตกรอบการแข่งขัน มีหลายเหตุผลที่ทำให้เราแพ้ 5 จาก 6 หรือ 6 จาก 7 ทีม ไม่มีเหตุผลใดที่ดีพอที่จะยอมรับการแพ้มากมายขนาดนี้”
ส่วนเรื่องการจัดผู้เล่นลงสนามเขาระบุว่า “ผมรู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถูกต้องแล้ว (การพักผู้เล่น) และผมยังไม่เปลี่ยนใจหลังจากผลการแข่งขันที่ออกมา เพราะด้วยตัวผู้เล่นตัวจริงของเรา เรายังหาผลการแข่งขันที่ดีกับ พาเลซ ได้ยากเช่นกัน”
นอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย 47 ปียังทราบดีว่า เขาเจอสถานการณ์กดดันจากผลงานดังกล่าว “ถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงผลงานแบบนี้ ถ้าคุณเล่นให้ ลิเวอร์พูล ถ้าคุณคุม ลิเวอร์พูล ความกดดันก็จะมีอยู่แล้ว ผมไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนไปมากนักหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งนี้”