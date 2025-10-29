อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล เผยผิดหวังที่ “หงส์แดง” ต้องตกรอบสี่ของฟุตบอลคาราบาว คัพ ด้วยการพ่าย คริสตัล พาเลซ คาบ้าน 0-3 พร้อมรับเจอความกดดันจากผลงานของทีม

ลิเวอร์พูล ซึ่งเหลือผู้เล่น 10 คนเปิดสนาม แอนฟิลด์ พ่าย คริสตัล พาเลซ 0-3 ตกรอบสี่ของฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025-26 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. พร้อมทำให้ “หงส์แดง” พ่ายถึง 6 จาก 7 นัดหลังสุดทุกรายการ

โดยในเกมดังกล่าว “หงส์แดง” มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นจากเกมล่าสุดที่พ่าย เบรนต์ฟอร์ด 2-3 มากถึง 10 คนนอกจากนั้นยังไม่มีผู้เล่นหลักในม้านั่งสำรองด้วย

Liverpool’s manager Arne Slot walks off the pitch after the English League Cup fourth round soccer match between Liverpool and Crystal Palace in Liverpool, England, Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Jon Super)

 

หลังเกม ชล็อต กล่าวถึงการตกรอบว่า “การแพ้เกมฟุตบอลเป็นเรื่องน่าเจ็บใจเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันนำไปสู่การตกรอบการแข่งขัน มีหลายเหตุผลที่ทำให้เราแพ้ 5 จาก 6 หรือ 6 จาก 7 ทีม ไม่มีเหตุผลใดที่ดีพอที่จะยอมรับการแพ้มากมายขนาดนี้”

ส่วนเรื่องการจัดผู้เล่นลงสนามเขาระบุว่า “ผมรู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถูกต้องแล้ว (การพักผู้เล่น) และผมยังไม่เปลี่ยนใจหลังจากผลการแข่งขันที่ออกมา เพราะด้วยตัวผู้เล่นตัวจริงของเรา เรายังหาผลการแข่งขันที่ดีกับ พาเลซ ได้ยากเช่นกัน”

นอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย 47 ปียังทราบดีว่า เขาเจอสถานการณ์กดดันจากผลงานดังกล่าว “ถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงผลงานแบบนี้ ถ้าคุณเล่นให้ ลิเวอร์พูล ถ้าคุณคุม ลิเวอร์พูล ความกดดันก็จะมีอยู่แล้ว ผมไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนไปมากนักหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งนี้”

