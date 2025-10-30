สำนักข่าวอีเอสพีเอ็น รายงานว่า ซน ฮึงมิน ดาวยิงทีมชาติเกาหลีใต้ กลายเป็นนักเตะคนที่สองในเมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ ที่ได้รับค่าเหนื่อยต่อปีเกิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
ซน ฮึงมิน เพิ่งย้ายมาเล่นให้ แอลเอ เอฟซี ในฤดูกาลนี้ และมีการเปิดเผยว่าเขาได้รับค่าเหนื่อยในการเล่นบนเมเจอร์ ลีก ถึง ปีละ 11.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 363 ล้านบาท
ทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนที่สองที่มีค่าเหนื่อยเกินปีละ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ และได้รับค่าเหนื่อยเป็นอันดับสองของลีก เป็นรองแค่ ลิโอเนล เมสซี ดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินา ของ อินเตอร์ ไมอามี ที่มีค่าเหนื่อยปีละ 20.4 ล้านเหรียญสหรัฐ
ส่วนนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูง 5 อันดับแรกของเมเจอร์ ลีก จากการเปิดเผยของอีเอสพีเอ็นประกอบด้วย
1.ลิโอเนล เมสซี จากอินเตอร์ ไมอามี ปีละ 20.4 ล้านเหรียญ
2.ซน ฮึงมิน จากแอลเอ เอฟซี ปีละ 11.2 ล้านเหรียญ
3.เซร์คิโอ บุสเกสต์ จากอินเตอร์ ไมอามี 8.8 ล้านเหรียญ
4.มิเกล อัลมิรอน จากแอตแลนตา ยูไนเต็ด 6.1 ล้านเหรียญ
5. เออร์วิง โลซาโน จาก ซานดิเอโก 6 ล้านเหรียญ