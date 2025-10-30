จากกรณีที่ “มิกซ์” รัชพล มรรคศศิธร และ “หว่าหวา” นัทธมน ไล้สวน นักแบดมินตันคู่ผสม เจ้าของตำแหน่งแชมป์ประเทศไทย ปี 2024 ถูกตัดชื่อออกจากทีมชาติไทย ในชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ทั้งที่ก่อนหน้านี้กฎระเบียบระบุให้แชมป์ประเทศไทย จะได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยในหลายรายการ รวมถึงซีเกมส์ อย่างไรก็ตามเวลาต่อมา สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ได้แก้ไขระเบียบข้อดังกล่าว เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา โดยปรับเปลี่ยนให้มืออันดับท็อป 32 โลก เป็นตัวเลือกแรกในการเป็นตัวแทนทีมชาติ ทำให้ทั้ง มิกซ์ และ หว่าหวา รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ล่าสุดมื่อ 30 ตุลาคม “มิกซ์” รัชพล มรรคศศิธร และ “หว่าหวา” นัทธมน ไล้สวน ได้เดินทางไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจากกรณีดังกล่าว โดย “มิกซ์” และ “หว่าหวา” ยืนยันว่าต้องการเล่นซีเกมส์ หรือได้รับการเยียวยาในเรื่องนี้อย่างเหมาะสม
“มิกซ์” รัชพล กล่าวว่า วันนี้มาตามเรื่องที่เคยยื่นร้องเรียนสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ไป และให้ทนายมายื่นโนติสเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกันแล้ว เรื่องการเยียวยา แต่ยังไม่ลงตัว โดยวันที่ไปพูดคุยทางสมาคมฯ ได้อธิบายถึงเรื่องกฎ และเรื่องเหตุผลที่ได้แข่งซีเกมส์ ซึ่งสมาคมฯเป็นคนเสนอที่จะเยียวยาให้ ตนจึงขอให้สมาคมฯส่งตนแข่งขันในปีหน้า 15 รายการ แต่สมาคมฯให้ไม่ได้ จึงเสนอไปเหลือ 12 รายการ แต่สมาคมฯก็ยังให้ไม่ได้ ก่อนที่ต่อมาสมาคมฯ จะให้ชาลเลนจ์ให้ตนเข้าถึงรอบ 8 คู่สุดท้าย เป็นรายการไป และให้ทำแผนส่งแข่ง ซึ่งตนไม่ได้รับข้อเสนอนี้ เพราะตนอยากให้สมาคมฯ ส่งแข่งเพื่อเก็บคะแนนโลก เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเก็บคะแนนโลก
“ผมรู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรม ในเมื่อใช้ระเบียบของปี 2567 หลักๆอยากเรียกร้องว่าเราอยากตีซีเกมส์ เพราะเราเข้าเงื่อนไขตามระเบียบที่ทำมาคือเป็นแชมป์ประเทศไทย แต่ถ้าไม่ให้ตี ก็ขอเป็นการเยียวยา ซึ่งเดี๋ยวขอพูดคุยอีกที โดยผมยืนยันว่าต้องการให้สมาคมฯ เยียวยาด้วยการส่งแข่งขันในรายการโอเพ่น 12 รายการ ในปีหน้า”
“หลักการตัดตัวนักกีฬาของสมาคมฯ น่าจะเป็นการใช้ดุลยพินิจ มากกว่าใช้กฎระเบียบสมาคมฯ ซึ่งแสดงว่าดุลยพินิจของเขาใหญ่กว่า กฎระเบียบที่ตั้งมา ผมว่าไม่แฟร์” มิกซ์กล่าว
“มิกซ์” รัชพล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สุดท้ายแล้วหากการเจรจาจะไม่ลงตัว ไม่สามารถหาบทสรุปได้ ตนก็ยังจะเดินบนเส้นทางแบดมินตันต่อไป ไม่ได้กังวลว่าอนาคตจะสามารถกลับมาติดทีมชาติได้หรือไม่ แต่ส่วนตัวก็ยังอยากเล่นให้ทีมชาติอยู่ หากสมาคมฯ เรียกตัว
ด้าน “หว่าหวา” นัทธมน ไล้สวน กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า “หนูรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเคยตั้งเป้าเอาไว้ หนูอยากแข่งซีเกมส์มาก อยากทำได้ด้วยความสามารถของตัวเอง พอได้แชมป์ก็เหมือนปลดล็อกตัวเอง อยากเรียกร้องความเป็นธรรม”
“สมาคมฯ เคยยืนยันกับหนูว่าจะให้ลงแข่งซีเกมส์ ซึ่งได้มาบอกให้เราซ้อมด้วยกันเยอะๆหน่อย เพราะปีหน้าจะมี ทั้งคู่ผสมชิงแชมป์เอเชีย, สุธีรมาน คัพ และซีเกมส์ ไม่อยากให้มาจับคู่กันหน้างาน” หว่าหวา กล่าวปิดท้าย