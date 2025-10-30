ฟุตบอบชาย ซีเกมส์ โยกกลุ่ม A ซึ่ง มีทีมชาติไทย, กัมพูชา และติมอร์ เลสเต กลับมาจัดการแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ตามข้อเสนอของฝ่ายความมั่นคง เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 30 ต.ค.68 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแลักีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดย นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และซีอีโอ สหพันธ์กีฬาซีเกมส์, ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท) และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สำหรับวาระสำคัญอยู่ที่วาระที่ 4.7 การพิจารณาการแบ่งสายสำหรับการแข่งขันฟุตบอล ในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยในที่ประชุม ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสนอให้ ฟุตบอลชายซีเกม์ กลุ่ม A ที่มี ทีมชาติไทย(เจ้าภาพ), กัมพูชา และติมอร์ เลสเต เดิมแข่งขันที่สนามติณสูลานนทร์ จังหวัดสงขลา ให้กลับมาจัดการแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพมหานครฯ เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องของการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากสนามราชมังฯ ซึ่งเป็นสนามจัดพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน จึงทำให้มีการจัดการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด
จากนั้น นายอรรถกร ได้สอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง การกีฬาแห่งประเทศไทย, นายชัยภักดิ์ ในฐานะซีอีโอ สหพันธ์กีฬาซีเกมส์ ก่อนจะมีมติให้กลับมาจัดการแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก ตามที่ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ
นอกจากนี้ กลุ่ม A ที่มี จะมีการขยับโปรแกรม จากเดิมแข่งขันวันที่ 1-5-9 ธันวาคม 2568 มาแข่งขันในวันที่ 4-7-11 ธันวาคม 2568 แทน เพื่อเลี่ยงพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2568
ภายหลังการประชุม นายอรรถกร กล่าวว่า จริงๆในการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งนี้ เปผ็นห่วงทุกเรื่อง แต่เรื่องที่ให้น้ำหนักและความสำคัญคือการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกเรื่องคือความปลอดภัย ดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ไปของการหารือในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลชาย และมีมติให้สายเอ ที่มีทีมชาติไทย อยู่ด้วยกลับมาเตะที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
“คณะนี้เรายังเหลือเวลาอีกราวๆ 40 วันดังนั้นยิ่งได้ข้อสรุปเร็วเท่าไหร่เราก็จะสามารถแจ้งให้ผู้ที่จะเข้ามาร่วมแข่งขันได้เร็วเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไร”