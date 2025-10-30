ควันหลงหลังเกมการแข่งขันฟุตบอล ช้าง เอฟเอ คัพ รอบแรก (64 ทีม) ในเกมที่ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ กำแพงเพชร เอฟซี ทีมในศึกฟุตบอลไทยลีก 3 ไป 4-0
โดยในเกมดังกล่าวมีสีสันเกิดขึ้นก่อนเกม ในช่วงแลกของที่ระลึกระหว่างสองทีม โดยฝั่งบีจีได้มอบธงตราสโมสรให้ตามปกติ
แต่ที่ถูกพูดถึงคือของที่ระลึกจากทีมเยือน โดย ดีแลน นาธาเนียล รามอส ผู้รักษาประตูและกัปตันทีมได้มอบ “กล้วยไข่” ของขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชรแบบทั้งเครือมาให้กับ พิศาล ดอกไม้แก้วกัปตันทีม บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับแฟนฟุตบอลไทยอย่างมาก โดยแฟนๆมองว่าถือเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งของวงการฟุตบอลเลยทีเดียว