“เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ นักฟุตบอลทีมชาติขวัญใจชาวไทย หันมารันวงการการ์ดโปเกมอน หลังล่าสุดปรากฏภาพเจ้าตัวนั่งเปิดกล่องโปเกมอน ชุดใหม่ Inferno X ซึ่งมีการ์ดแรร์ หรือการ์ดหากยากอย่าง “เมก้า ลิซาร์ดอน” (Mega Charizard) ระดับ SAR และ เมก้า ลิซาร์ดอน ระดับ MUR หรือที่สายสะสมเรียกกันว่า “ด้อนทอง”
โดยทางร้าน Nut Card ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายการ์ดเกม ได้โพสต์ภาพชนาธิป กำลังนั่งสุ่มการ์ดโปเกมอน ชุด Inferno X พร้อมระบุข้อความว่า “ทางร้าน Nut Card ขอขอบคุณ พี่เจ ชนาธิป มากๆ เลยนะครับ ที่ให้ความไว้วางใจและอุดหนุนสินค้า Pokemon จากทางร้านเราครับ”
นอกจากนี้ทาง Nut Card ยังโพสต์เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการการ์ดโปเกมอนของ “เจ” ชนาธิป ว่า มาจากการที่โค้ชเทรนเนอร์ของ ชนาธิปอย่าง ราฟาเอล มอนเตโร ได้มาซื้อการ์ดโปเกมอน ชุด Inferno X กับทางร้าน โดยเปิดไป 7 กล่อง ได้การแรร์อย่าง “เมก้า ลิซาร์ด้อน” ระดับ SAR ถึง 3 ใบ นอกจากนี้ยังได้ การ์ดเทรนเนอร์ “ฮิคาริ” ระดับ SAR อีก 4 ใบ ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เวลาต่อมา “เจ” ชนาธิป ได้มาลองซื้อชุดการ์ดดังกล่าวกับทางร้านดูบ้าง
อย่างไรก็ตามหลังจากที่เปิดกล่องทั้งหมด “เจ” ชนาธิป น่าจะต้องอกหัก เพราะได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียในเวลาต่อมาว่า “เปิดการ์ดโปเกม่อน ไป 9 กล่อง ได้แต่เกลือ”
สำหรับชุดการ์ดโปเกมอน Inferno X ภาษาญี่ปุ่น มีราคาในตลาดการ์ดเมืองไทย อยู่ที่กล่องละ 3,500-4,800 บาท ขณะที่ เมก้า ลิซาร์ดอน ระดับ SAR ใบดิบ (ยังไม่ส่งเกรด) ปัจจุบันอยู่ที่ราวๆ 20,000 – 25,000 บาท และมีแนวโน้มว่าจะพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง
เครดิต และขอบคุณภาพจาก – Nut Card