พาเดล – ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 8/2568 โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568
ที่ประชุมเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์ของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการกีฬา ตามที่ กกท. เสนอ โดยมี นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์วงการกีฬาไทย รวมถึงความเชื่อมั่นของสาธารณชน จึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างโปร่งใสและเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาการกีฬาของประเทศ และมอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นมาทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนจากนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการกีฬา
จากนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนงานตามนโยบายผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2569 (ทบทวนปี 2569) ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2569–2573 โดยยืนยันแนวทางการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ครบทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1. การยกระดับการให้บริการศูนย์กีฬาภายใต้แนวคิด Smart National Sports Park , 2. การปรับปรุงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร กกท. , 3. การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรเพื่อมุ่งสู่ Data Driven Organization , 4. การเปลี่ยนผ่านสู่ Smart Office ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล , 5. การพัฒนานักกีฬาหน้าใหม่จากภูมิภาคสู่ความเป็นเลิศ (Sport Talent Group) , 6. การส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเชิงรุก (Sports for Life) และ 7. การจัดตั้งศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทยพร้อมศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (Thai House) เพื่อสนับสนุนนักกีฬาในการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับชาติและนานาชาติ
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบผลการพิจารณาจังหวัดที่เสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2570 – 2575 ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (พ.ศ. 2571) จังหวัดตรัง , ครั้งที่ 52 (พ.ศ. 2573) จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ 53 (พ.ศ. 2575) จังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะที่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 42 (พ.ศ. 2570) จังหวัดสุรินทร์, ครั้งที่ 43 (พ.ศ. 2571) จังหวัดภูเก็ต และครั้งที่ 44 (พ.ศ. 2572) จังหวัดศรีสะเกษ
จากนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบให้กีฬาพาเดล (Padel) และพิกเคิลบอล (Pickleball) เป็นชนิดกีฬาที่สามารถยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาในประเทศไทยได้อย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับการขยายตัวของกีฬาแนวใหม่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในการเข้าถึงการเล่นกีฬาในรูปแบบที่หลากหลาย อีกด้วย
ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ยังมีข้อสั่งการให้ ผู้ว่าการ กกท. และ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้พิจารณาเรื่องจัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 (ไอจิ–นาโกย่า 2026) ที่ ประเทศญี่ปุ่น ให้ครอบคลุม และชัดเจน โดยเฉพาะงบประมาณเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฯ ซึ่งในแผนงบประมาณไม่มีเรื่องการถ่ายทอดสด ซึ่งไม่อยากให้กระชั้นชิดแบบกรณีของซีเกมส์ 2025 ที่ต้องไปขอใช้งบกลาง ในเบื้องต้นประสงค์ให้ใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นหลัก