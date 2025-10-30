รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีชื่อติดโผชิงรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกเดือน ต.ค. หลังพาทีมชนะในลีก 3 นัดรวด

โดย แมนฯ ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทัพของ อโมริม ยกระดับผลงานขึ้นมาได้อย่างชัดเจนหลังสามารถชนะในพรีเมียร์ลีก 3 นัดรวดในเดือน ต.ค. ประกอบด้วย ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 2-0, ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 และชนะ ไบรตัน 4-2 จนส่งผลให้ “ปีศาจแดง” ขึ้นมาอยู่อันดับ 6 ตาราง

จากฟอร์มดังกล่าวทำให้ อโมริม มีชื่อติดโผลุ้นรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมประจำเดือนนี้ร่วมกับ มิเกล อาร์เตตา จาก อาร์เซนอล, อูไน เอเมรี จาก แอสตัน วิลลา และอันโดนี อิราโอรา จาก บอร์นมัธ

ขณะที่ ไบรอัน เอ็มเบอโม แนวรุก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งทำไป 3 ประตูกับ 1 แอสซิสต์เมื่อเดือน ต.ค. ก็มีชื่อเข้าชิงนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนดังกล่าวเช่นกัน

