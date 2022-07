Prime Video และ วัน แชมเปียนชิพ ประกาศกำหนดการแข่งขันรายการ ONE on Prime Video อย่างเป็นทางการ ประเดิมด้วยการประกาศโปรแกรมเดือดของศึก ONE Fight Night 1: อาเดรียโน vs. ดิมิเทรียส II ที่จะถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์ของอเมริกาซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 น. ตามเวลาไทย





โดย ONE ร่วมกับ Prime Video ออกมาเปิดเผยโปรแกรมการแข่งขันภายใต้ข้อตกลงอย่างเป็นทางการ โดย มารี โดโนฮิว รองประธานฝ่ายวิดีโอกีฬาระดับโลกของ Amazon และนายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของวัน แชมเปียนชิพ ร่วมแถลงข่าวในงานที่จัดขึ้นที่ The Novo นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา

มารี โดโนฮิว รองประธานฝ่ายวิดีโอกีฬาระดับโลกของ Amazon เผยว่า “ในฐานะที่เป็นบ้านหลังใหม่ของวัน แชมเปียนชิพ ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เราตื่นเต้นที่จะนำเสนอการแข่งขันศิลปะการต่อสู้หลากหลายรูปแบบที่ไม่เหมือนใครสู่สายตาแฟน ๆ”

“แฟน ๆ ศิลปะการต่อสู้ต่างชื่นชอบและมีการตอบรับอย่างไม่น่าเชื่อ และเราตั้งตารอที่จะเผยแพร่การแข่งขันกีฬาต่อสู้อันยอดเยี่ยมผ่านทางรายการแข่งขันของ วัน แชมเปียนชิพ ที่จะเปิดตัวในช่วงไพรม์ไทม์ใน Prime Video ช่วงปลายปีนี้”

ขณะที่ นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของ ONE กล่าวว่า “พวกเราตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับ Prime Video ในวันที่ 27 สิงหาคม และประกาศกำหนดการแข่งขันในปี 2565 อย่างเต็มรูปแบบ!”

“ตอนที่ อาเดรียโน โมราเอส และ ดิมิเทรียส จอห์นสัน เจอกันเป็นครั้งแรกบนสังเวียนนั้น แฟน ๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมในสนามแข่ง เนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่ในครั้งนี้จะทำการแข่งขันในสนาม ที่อัดแน่นไปด้วยผู้ชมเต็มอัฒจันทร์ รวมถึงผู้ชมอีกนับล้านทั่วโลก ไม่มีวิธีไหนที่จะเปิดตัวอีเวนต์ของเราในช่วงไพร์มไทม์ในสหรัฐอเมริกาได้ดีกว่านี้อีกแล้ว”

โดยการแข่งขันนัดแรกที่จะปรากฏสู่สายตาแฟนกีฬาทั่วอเมริกาและแคนาดาคือศึกที่มีชื่อว่า ONE Fight Night 1: อาเดรียโน vs. ดิมิเทรียส II ที่จะเปิดสังเวียน ณ สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ขึ้นป้ายคู่เอกศึกรีแมตช์ชิงตำแหน่งแชมป์โลก ONE รุ่นฟลายเวต ระหว่าง “อาเดรียโน โมราเอส” เจ้าของแชมป์โลกชาวบราซิล และ เจ้าตำนานการต่อสู้แบบผสมผสานจากอเมริกา “ดิมิเทรียส จอห์นสัน”

ส่วนคู่รอง “น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว” จะลงสังเวียนป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวตกับ “เลียม แฮร์ริสัน” ผู้ท้าชิงจากแดนผู้ดี

ทั้งนี้ ในงานแถลงข่าวที่ผ่านมา มีตัวแทนนักกีฬาไทยอย่าง “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” และ “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” ร่วมเหินฟ้าไปพบปะแฟนกีฬาฝั่งอเมริการ่วมกับนักสู้ซูเปอร์สตาร์ที่ร่วมแข่งขันในศึกใหญ่นี้ ร่วมด้วย แองเจลา ลี ราชินีรุ่นอะตอมเวต, โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี นักมวยไทยจากแดนผู้ดี, ไมกี เมซูเมกี, นักปล้ำจับล็อกดาวรุ่งชาวอเมริกัน ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีการประกาศกำหนดการการแข่งขันล่วงหน้านับจากเดือนนี้จนถึงสิ้นปี โดยมีการวางโปรแกรมสตรีมการแข่งขันสดไว้เบื้องต้นเดือนละครั้ง ได้แก่ วันที่ 30 กันยายน, 21 ตุลาคม, 18 พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม เวลา 21:00 น. (ไพรม์ไทม์) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง

แฟน ๆ สามารถรับชมการแข่งขัน ONE Fight Night ได้จากทุกที่ผ่านทาง amazon.com/ONEChampionship ทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน Prime Video บนสมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต, กล่องรับสัญญาณ, เกมคอนโซล และสมาร์ตทีวีบางรุ่น สามารถตรวจสอบวิธีการรับชมได้ที่ amazon.com/howtostream