แค่นี้ไม่สะท้าน ขนหน้าแข้งไม่ร่วง เนย์มาร์ ซูเปอร์สตาร์ของปารีส แซงต์-แชร์กแมง แสร้งทำเป็นร้องไห้ ก่อนหัวเราะสุดสะใจออกมา หลังสูญเงินพนันออนไลน์กว่า 37 ล้านบาทในชั่วโมงเดียว

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า เนย์มาร์ ซูเปอร์สตาร์ของปารีส แซงต์-แชร์กแมงที่อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าหลังเข้ารับการผ่าตัด ทำให้ปิดฉากฤดูกาล 2022-23 ไปแล้ว ล่าสุด เนย์มาร์ ได้เข้าร่วมวงโป๊กเกอร์ ทำเอาขนหน้าแข้งหล่นไปหลายเส้น หลังพลาดท่าเสียพนันออนไลน์มากถึง 900,000 ปอนด์หรือราว 38 ล้านบาท ภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

ซุปตาร์เนย์มาร์วัย 31 ปี ในช่วงที่ผ่านมาดาวเตะทีมชาติบราซิลวัยเคยเข้าร่วมการแข่งขันโป๊กเกอร์ทั้งแบบตัวเป็นๆ และแบบออนไลน์ผ่าน ทวิตซ์ และคว้ารางวัลมาได้บ้างแล้ว เรียกได้ว่าเป็นเซียนพนันออนไลน์ที่ฝีมือยอดเยี่ยมไม่เบาเลยทีเดียว แต่แล้ววันที่ 29 มี.ค. การดวลโปกเกอร์ออนไลน์ของ เนย์มาร์ ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับที่เข้ามาติดตามการไลฟ์สดของเขาทาง ทวิตช์ ได้ หลังต้องสูญเงินไปถึง 38 ล้านบาทภายในเวลาเพียงชั่วโมงเดียว

🔥⚽ #Neymar loses €1M in casino in just hrs! The #PSG forward, recovering from an ankle injury, streams online gaming. Crying at first, he then laughs, remembering it’s just a week’s pay! 😢➡️😂 #NeymarCasinoAdventure #bettingexpert #FootballGossip #casino pic.twitter.com/Vjlw74yY7Q

— Loro.Partners (@PartnersLoro) March 29, 2023