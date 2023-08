TK Park ชวนเด็กๆ มาร่วมประดิษฐ์ผลงานสุดสร้างสรรค์ และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่พี่บรรณารักษ์ห้องเด็กได้คัดสรรมาต่อยอดจินตนาการ

ตลอดเดือนกันยายน 2566 TK Park ขอชวนเด็กๆ มาสำรวจความรู้สึกตัวเองกัน ในธีม How are you feeling today? วันนี้เธอรู้สึกยังไงนะ? สำรวจ เรียนรู้ และทำความเข้าใจกับอารมณ์ของเราในทุกช่วงเวลา เพราะการรู้ชัดถึงสิ่งที่รู้สึกจะนำไปสู่การรู้จักตนเองอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะวัยไหนๆ มาสำรวจความรู้สึกของตนเองไปพร้อมกับหนังสือนิทานภาพที่ชวนมาทำความเข้าใจในทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา และลงมือทำงานประดิษฐ์ที่มีส่วนช่วยในการปรับสมดุลอารมณ์และบำบัดจิตใจไปด้วยกันที่ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น.

วันเสาร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 : นิทานเรื่อง “เจ้าจ๋ออารมณ์บูด” และงานประดิษฐ์ชุดกิจกรรม “ตอนนี้กำลังรู้สึกอะไรอยู่นะ”

วันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 : นิทานเรื่อง “ห้องน้ำกลางดึก” และงานประดิษฐ์ชุดกิจกรรม “ขย้ำๆ ไล่ความกังวล”

วันเสาร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 : นิทานเรื่อง “บ้านต้นไม้ในวันฝนตก” และงานประดิษฐ์ชุดกิจกรรม “เสียงฝนเย็นใจ”

วันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 : นิทานเรื่อง “อารมณ์นี้สีอะไรนะ” และงานประดิษฐ์ชุดกิจกรรม “อารมณ์นี้สีอะไรนะ”