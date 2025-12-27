มิว เล่าประสบการณ์ ถูกฉกมือถือบนเครื่องบิน โจรสุดแสบ เหลือกล่องไว้ให้ดูต่างหน้า เจ้าตัวเผยเผลอหลับบนไฟลต์ฮ่องกง คาดโจรทำงานเป็นทีม ฟาดเคราะห์ส่งท้ายปี
ถูกฉกโทรศัพท์มือถือ บนเครื่องบิน ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับนักร้องหนุ่ม มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ ที่อุตส่าห์พกเครื่องใหม่ไปหวังไปเปิดต่อหน้าองค์พระเพื่อเป็นสิริมงคล แต่สุดท้านหายจ้อย เหลือไว้เพียงกล่องเปล่าให้ดูต่างหน้า
ล่าสุดผู้สื่อข่าว มีโอกาสเจอ หนุ่มมิว ที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าว พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยออกมาต้อนรับเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กับเพลง “MISS ESME” ณ ร้าน Love U So Matcha (สุขุมวิท 49) จึงได้เล่าสถานการณ์โดนฉกโทรศัพท์มือถือ
บินบ่อนจนมีเรื่อง ล่าสุดมือถือหาย?
“ซึมเศร้าเหมือนกัน ผมเองก็ไม่ระวัง คือผมก็สายมูเนอะ ได้มือถือเครื่องใหม่มา คืออยากจะเอาไปเปิดต่อหน้าพระใหญ่ จะรับทรัพย์ เลยไม่ได้ทำอะไรกับมันเลย ผมเอาเครื่องนี้ใส่ไว้ในกระเป๋าถือ แล้วเก็บไว้ช่องเหนือศีรษะบนเครื่อง ทีนี้ไฟลต์ฮ่องกงมัน 2 ชม.เอง ก็ไม่ได้ระวัง ไฟลต์เช้าด้วยเลยหลับ พอลงเครื่องมาถึงข้างล่างมาเช็คกระเป๋าปรากฏว่ามือถือหายไปแล้ว แสบมากกล่องยังอยู่ คือเขาต้องใช้เวลามาหยิบนะ แพลนมาดี สายก็หาย คู่มือก็หาย เหลือกล่องไว้ให้ ช่องเก็บอยู่บนหัวเลย แต่ผมหลับลึกมากๆ ผมไม่แน่ใจตั้งแต่ตอนสแกนที่สนามบินหรือเปล่า คือเค้าอาจจะทำงานเป็นทีม พอไปเสิร์จดูไฟลต์นี้มีหลายเคสมาก เจอเยอะมากๆ หลังจากนี้จะระวังตัวมากขึ้น”
“ถ้าเป็นไฟลต์ยาวเราคงไม่สามารถมาจ้องไว้ได้ ก็คงจะต้องป้องกันตัวเองไปหาตัวอะไรมาล็อกไว้ ทั้งบนเครื่องและตอนสแกนกระเป๋าเราไม่รู้จะเกิดอะไรบนเครื่องบ้าง แต่เขาเห็นว่ามีอะไรในกระเป๋า ก็มีการโทรหาสายการบินว่าจะทำยังไงดี หลายคนคงไม่ทราบว่าบนเครื่องไม่มีCCTV มีแค่ตรงห้องนักบิน ตรงผู้โดยสารไม่มี สิ่งที่เขาให้เราทำคือไปแจ้งความ แล้วเอาใบแจ้งความไปเรียกประกันเอง ก็ต้องดูว่าเราทำประกันหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็คือจบ ถ้ามีครอบคลุมหรือเปล่าอีก”
“ยังไม่ถึง 1 วันเลย เปิดมาชื่นชม แล้วถ่ายรูปเป๋นที่ระลึกยังไม่ทำอะไรเลยแล้วก็เก็บว่าจะไปเปิดตรงหน้าพระ พอเปิดมากล่องเปล่า”
ฟาดเคราะห์สิ้นปี?
“ปีนี้เจอแต่เรื่องแปลกๆ ก่อนหน้านี้ไปแฟชันวีคกลับมาก็มาขึ้นแท็กซี่ พอใส่กระเป๋าเสร็จคนขับก็ออกรถไปเลย ไม่รู้เขาคิดอะไร ขับไปเลย แล้วเราทำงานมาหนักๆ อยากกลับไปนอน แต่ต้องมาตามหากระเป๋าอีก ก็ต้องวิ่งกลับไปที่จุดบริการให้เขาตามให้อีก”