กรมทางหลวง เปิดให้บริการจุดกางเต็นท์ฟรี 39 แห่ง สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปพักผ่อน ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2569
วันที่ 27 ธันวาคม 2568 นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ขานรับนโยบายของกระทรวงคมนาคม “H.N.Y. 2569 – Happiness of All, Network of Care, and Year of Safety” ในการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนมีความสุขในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย การให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล
รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ ความมั่นคงของประเทศ โดยจัดเตรียมสถานที่ให้บริการจุดกางเต็นท์ทั่วประเทศ 39 แห่ง สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปพักผ่อน พักค้างคืน พร้อมลานจอดรถ
โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 ซึ่งจุดกางเต็นท์ที่ได้จัดเตรียมไว้นั้น แบ่งเป็นภาคเหนือ 30 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ภาคกลาง 4 แห่ง และภาคใต้ 1 แห่ง โดยพื้นที่กางเต็นท์ จะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวง มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการ น้ำดื่ม ห้องสุขา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอน จอมทอง – ดอยอินทนนท์ กม.30+700
-หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา กม.14+584
-หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท กม.84+215
-หมวดทางหลวงพร้าว ทล.1001 ตอน บ้านโป่ง – พร้าว กม.88+270
จังหวัดลำปาง จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงแจ้ห่ม ทล.1035 ตอน สำเภาทอง – สันติสุข กม.52+500
-หมวดทางหลวงแม่พริก ทล.1 ตอน แม่เชียงรายบน – ดอนไชย กม.589+500
-หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 ตอน สบปราบ – เกาะคา กม.650+700
-หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.11 ตอน แยกภาคเหนือ – ขุนตาน กม.481+500
จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน – บ้านร่องขุ่น กม.896+845
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 ตอน ห้วยซลอบ – แม่ฮ่องสอน กม.197+907
-หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 ตอน ทางเข้าปาย กม.4+100
จังหวัดพะเยา จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอน สะเกิน – สบทุ กม.82+000
จังหวัดน่าน 2 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอน เด่นชาติ – นาน้อย กม.69+485
-หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอน หลักลาย – บ่อเกลือ กม.67+110
จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่
-สำนักงานแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอน ปากดง – นครชุม กม.453+076
-หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง กม.423+809
-หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอน นครชุม – วังเจ้า กม.476+553
-หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย – อุ้มผาง กม.55+000
-หมวดทางหลวงนครชุม ทล.1 ตอน ปากดง – นครชุม กม.455+365
จังหวัดตาก จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอน วังเจ้า – ตาก กม.511+826
-หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอน วังม่วง – แม่เชียงรายบน กม.560+449
-หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอน แม่สลิดหลวง – แม่เงา กม.115+550
-หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอน ห้วยน้ำริน – อุ้มผาง กม.88+050
-หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอน อุ้มผาง – กะแง่คี กม.165+799
จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย – แม่สิน กม.184+219
จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอน วังทอง – เข็กน้อย กม.296+100
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว – ทุ่งสมอ กม.23+600
จังหวัดเลย จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอน ผานกเค้า – หลักร้อยหกสิบ กม.266+737
-หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอน ปากชม – เชียงคาน กม.148+350
-หมวดทางหลวงภูเรือ ทล.21 ตอน หนองบง – ภูสวรรค์ กม.376+834
จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงศิวิไล ทล.222 ตอน ท่ากกแดง – บึงกาฬ กม.102+526
จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงคำหอม ทล.213 ตอน สร้างค้อ – สกลนคร (โค้งปิ้งงู) กม.155+600
จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงสังคม ทล.211 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 ตอน โขงเจียม – สะพือ กม.0+925
จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอน หนองสามพราน – แก่งประลอม กม.100+000
-หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม – ทองผาภูมิ กม.181+058
จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ กม.5+006
-ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน (เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ กม.24+200
จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ – เมืองผาปกค้างคาว กม.43+550
ทั้งนี้ หากประชาชนมีความประสงค์ ต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์ สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) รวมทั้งสามารถจองด้วยตนเอง ณ จุดกางเต็นท์ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนโปรดดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณที่พัก และขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำการจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
โดยสามารถตรวจสอบจุดกางเต็นท์ ได้ที่ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง https://bmm.doh.go.th/website/index.php