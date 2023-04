พระเอกเคลื่อนไหวชัดเจน ก็อต อิทธิพัทธ์ โพสต์เดียวรู้เรื่อง หลังคนสงสัยรักร้าว ริชชี่ มักโพสต์ข้อความเศร้ากันทั้งคู่ไม่เห็นโมเมนต์หวานๆ

ช่วงนี้แฟนคลับของหลายคู่รักใจแป้วกับข่าวเลิกรา เช่นเดียวกับ แฟนๆของนางเอกสาว ริชชี่ อรเณศ กับ ก็อต อิทธิพัทธ์ ถึงกับแอบใจหาย ห่วงจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของทั้งคู่ เนื่องจากหลังๆเห็นทั้ง ก็อต และ ริชชี่ มักโพสต์โหมดดูเศร้าเหงากับการอยู่คนเดียว ไม่มีโมเมนต์หวานให้แฟนๆได้ชื่นใจ แถม ริชชี่ ยังออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดทำแฟนๆเป็นห่วงอีก เป็นโพสต์ลักษณะข้อคิดในการดำเนินชีวิตคล้ายคนอกหักไปอีก กับข้อความภาษาอังกฤษ “When life is sweet, say thank you and celebrate. And when life is bitter, say thank you and grow ” (เมื่อชีวิตของคุณหวานชื่น ให้กล่าวขอบคุณและเฉลิมฉลอง แต่เมื่อชีวิตของคุณขมขื่น ให้กล่าวขอบคุณและเติบโตไปข้างหน้า)

แต่งานนี้ ก็อต ไม่ปล่อยให้ต้องสงสัยนาน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 หนุ่มก็อตโพสต์ภาพลงไอจีสตอรี่โพสต์เดียวเป็นคำตอบ โดยเป็นภาพคู่ของก็อตและริชชี่ พร้อมข้อความว่า in the mood for food ขณะที่สาวริชชี่ก็แชร์ภาพดังกล่าวลงไอจีสตอรี่ของตัวเองเช่นกัน เรียกว่ารักยังหวานกันดีอยู่คนที่สงสัยชัดเจนแล้วนะ