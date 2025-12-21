การท่าเรือ เอฟซี เอาชนะ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 2-0 ส่วน บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ถล่ม อุบล คิดส์ ซิตี้ ขาดลอย 10-0 ศึกช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 32 สุดท้าย
การแข่งขันฟุตบอล ช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. เป็นรอบ 32 ทีมสุดท้ายคู่ไฮไลท์ การท่าเรือ เอฟซี เปิดสนาม แพท สเตเดียม รับการมาเยือนของ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
ผลปรากฏว่า การท่าเรือ เอฟซี เอาชนะไปได้ 2-0 จากประตูของ พีรดล ฉ่ำรัศมี นาที 18 และธีรศักดิ์ เผยพิมาย นาที 42 ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป
ส่วน บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ถล่ม อุบล คิดส์ ซิตี้ ทีมอคาเดมีจากอุบลราชธานีถึง 10-0 โดย บีจี ได้ประตูจาก สัญชัย นนทศิลา นาทีที่ 5, 40 มาเธอุส ฟอร์นาซารี่ นาทีที่ 18, 52 ฉัตรมงคล ทองคีรี นาทีที่ 55 ธีรภัทร ปรือทอง นาทีที่ 66 สุรชาติ สารีพิมพ์ นาทีที่ 71, 88 อิทธิมนต์ ทิพเนตร นาทีที่ 85 ศิวกร พลสรรค์ นาทีที่ 90 ทำให้บีจี ปทุม ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมต่อไป
ผลการแข่งขันคู่อื่นๆ
พราม แบงค็อก (T3) 3-2 สโมสรฟุตบอลกองเรือรบ (T3)
สมุย ยูไนเต็ด (T3) 1-3 ขอนแก่น ยูไนเต็ด (T2)
อุตรดิตถ์ เอฟซี (T3) 1-0 บีเอฟบี พัทยา ซิตี้ (T3)
คัสตอม ยูไนเต็ด (T3) 1-5 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (T1)
ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด (T2) 1-0 ระยอง เอฟซี (T1)
ปัตตานี เอฟซี (T2) 2-0 นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี (T1)