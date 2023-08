MG CONNEXT จับมือ Sports Chosun สื่อยักษ์ใหญ่จากประเทศเกาหลีใต้ ปักหมุดไทยที่แรก จัดงาน The 1st Blue Dragon Music Awards in Bangkok ครั้งแรกของโลก มกราคมนี้

เอ็ม จี คอนเน็กซ์ (MG CONNEXT) จับมือกับ Sports Chosun สื่อยักษ์ใหญ่จากประเทศเกาหลีใต้ เจ้าของลิขสิทธิ์งานประกาศรางวัล “Blue Dragon Awards” อันทรงเกียรติที่มีมายาวนานถึง 43 ปี ซึ่งรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลมาจากความนิยมของมหาชนและสื่อบันเทิงในประเทศเกาหลีใต้ ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานประกาศรางวัลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และซีรีส์เกาหลี

โดยในครั้งนี้พร้อมสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับด้อมเกาหลีทั่วโลก กับงานประกาศรางวัล “The 1st Blue Dragon Music Awards in Bangkok” ครั้งแรกของโลก ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นที่แรก ในเดือนมกราคม 2567 เพื่อมอบรางวัลให้กับอุตสาหกรรมเพลง K-POP ไม่ว่าจะเป็น เพลงที่ได้รับความนิยม มิวสิควีดิโอ รวมถึงศิลปินไอดอล

ภายในงานจะมีศิลปินเกาหลีมาร่วมเดินพรมน้ำเงินกว่า 100 ชีวิต พร้อมกับโชว์สุดอลังการจากศิลปินไอดอลที่คุณรอคอย โดย คุณครองขวัญ เลิศจารุอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ็ม จี คอนเน็กซ์ จำกัด (คนที่ 2 จากขวา) และ Mr. Shin Bo Soon, Editor-in-Chief representing The Sports Chosun co.,ltd (คนที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามเซ็นต์สัญญามอบลิขสิทธิ์การจัดงานประกาศรางวัล “The 1st Blue Dragon Music Awards in Bangkok” ให้กับ เอ็ม จี คอนเน็กซ์ เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ให้จัดงานในครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว

ร่วมด้วย Mr.MOON BOBAE Chief Executive Officer International บริษัท เอ็ม จี คอนเน็กซ์ (คนที่ 1 จากขวา) และ Mr. Lee Jung Hyuck, Entertainment Team Leader The Sports Chosun co.,ltd (คนที่ 1 จากซ้าย) ณ สถานีโทรทัศน์ Chosun ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อเร็วๆ นี้

สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดงานประกาศรางวัล The 1st Blue Dragon Music Awards in Bangkok ได้ที่ Facebook: MG CONNEXT https://web.facebook.com/mgconnext/about / Twitter: MG CONNEXT https://twitter.com/mgconnext / Instagram: MG CONNEXT https://www.instagram.com/mgconnext/?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D