ตาก น้อมใจถวายความอาลัย “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ปรับรูปแบบช่วงไว้ทุกข์ งานประเพณี ลอยกระทงสาย ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ช่วงไว้ทุกข์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน แม่ของแผ่นดิน

28 ต.ค. 68 – นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก เผยรูปแบบการจัดงานประเพณี ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จังหวัดตาก ประจำปี 2568 ที่บริเวณริมสานธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภขกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ริมแม่น้ำปิง เขตเทศบาลเมืองตาก จ.ตาก ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2568

โดยปรับรูปแบบเนื้อหาของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของคนไทยทั้งประเทศเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จัดในรูปแบบซอฟ ให้เหมาะสม โดยกิจกรรมจะน้อมนำในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี จากบรรพชน เป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวง ที่ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและพระวรกาย เพื่อโอบอุ้มประชาราษฎร์ให้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนและทรงเป็นผู้นำในการฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมจากบรรพชนในอดีตมิให้เลือนหาย ยั่งยืนมาจวบจนทุกวันนี้

โดยมีการจัดสวน นิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง สวนเกษตรผสมผสาน โดยนำพืชผักที่เป็นผลผลิตจากพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเสด็จ เยี่ยมเยียนพสกนิกรประชาชนชาวจังหวัดตาก ในอดีต และทรงมีพระกระแสพระราชดำริให้แนวทางการฟื้นฟูป่าและน้ำสร้างอาชีพ จนสามารถพลิกฟื้นจากผืนดินดอยที่แล้งแห้งกลับมาเขียวขจีเป็นพื้นที่เกษตรกรบนดอยสูงที่ยั่งยืนมาจนปัจจุบัน

นอกจากนี้ ช่วงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นคืนวันลอยกระทง จะมีการฟ้อนศรีเวียงระแหง โดยในปีนี้ จะมีนักเรียนเยาวชนประชาชนชาวจังหวัดตาก กว่า 600 คน ร่วมฟ้อน ถวายพระแม่คงคา โดยในครั้งนี้ ทุกคนมีความพร้อมใจ ที่จะร่วมกันฟ้อนศรีเวียงระแหงถวายอาลัยพระพันปีหลวง เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย สมดังพระราชปณิธานที่พระองค์ทรง มีพระมหากรุณาธิคุณ แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทุกชนชั้น อย่างหาที่สุดไม่ได้ ด้วยความอาลัยสุดโศกา

