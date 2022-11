ทีมชาติโครเอเชีย ประกาศรายชื่อ 26 นักเตะชุดสู้ศึกฟุตบอลโลก 2022 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย นำทัพโดย ลูกา โมดริช และมาเตโอ โควาซิช

ความเคลื่อนไหวของทีมชาติโครเอเชีย ดีกรีรองแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี 2018 ซึ่งในเวิลด์ คัพครั้งนี้พวกเขาอยู่ในกลุุ่มเอฟร่วมกับ เบลเยียม, แคนาดา และโมร็อกโก

HERE IT IS! 🥁

🇭🇷➡️🇶🇦#Croatia squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar!#WorldCup #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/P5T3876pP2

— HNS (@HNS_CFF) November 9, 2022