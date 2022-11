ฝ่ายจัดการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2022 ออกโรงขอโทษ ผู้สื่อข่าวชาวเดนมาร์ก หลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าขัดขวางการรายงานข่าวโดยไร้เหตุผล

รัสมุส แทนโธลด์ ผู้สื่อข่าว ทีวี2 จากเดนมาร์ก เดินทางลงพื้นที่เพื่อรายงานข่าวการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2022 ตามปกติ โดยระหว่างการรายงานสดกลับไปประเทศเดนมาร์ก ปรากฎว่ามี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั่งรถกอล์ฟมา 3 คน และคนหนึ่งใช้มือบังกล้องทันที โดยไม่แจ้งเหตุผล

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql

— Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022