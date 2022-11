มาร์กา รายงานว่า รัฐบาล จีน สั่งเซนเซอร์ ภาพแฟนบอลใน ฟุตบอลโลก 2022 ระหว่างถ่ายทอดสด หลังประชาชนจีนเริ่มแสดงความไม่พอใจต่อ นโยบาย ซีโร่-โควิด ของ ซี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีจีน

ทางการจีน ซึ่งยังยืนกรานมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด แม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ไม่ถึง 10 คน รัฐบาลจะสั่งล็อกดาวน์พื้นที่ แต่ภาพการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ซึ่งแฟนบอลที่เข้าชมเกมกลับไม่ต้องสวมหน้ากากกันแล้ว และใช้ชีวิตตามปกติ สร้างความเดือดดาลต่อประชาชนชาวจีนที่มองว่านโยบายดังกล่าวเหมือนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับความเป็นไปของโลกใบนี้

When the new Party Committee of China says that the zero covid continues, and you have to censor the entire crowd in the stadiums of the #WorldCup, so as not to show that the world has moved on. pic.twitter.com/yUfbhC2ryl

— ☆Dakota♡Samsara☆ (@DakotaSamsara) November 23, 2022