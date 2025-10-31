ตร.ออกหมายจับ พี่ชายโหดยิงน้องชายต่อหน้าแม่ ปมเมียของทั้งคู่ไม่ถูกกัน วอนมอบตัว สงสารผู้เป็นแม่ต้องเห็นลูกเจ็บ อีกคนกลายเป็นผู้ต้องหา

จากกรณีเหตุยิงกันภายในอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ หมู่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพี่ชายคือ นายอธิบดี อายุ 45 ปี ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม.ยิงน้องชายคือนายธนนท์ อายุ 43 ปี จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ต่อหน้าผู้เป็นแม่คือ นางจรรยา อายุ 72 ปี โดยสาเหตุมาจากความขัดแย้งภายในครอบครัว ระหว่างภรรยาของทั้งสองฝ่าย หลังเกิดเหตุ นายอธิบดี ได้ขับรถเก๋งหลบหนีไปพร้อมภรรยา

ล่าสุดวันที่ 31 ต.ค.2568 ที่สภ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ภูมิธัช โฆษิตวนิชพงศ์ รองผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พ.ต.อ.มนัส อัดโดดดร ผกก.สภ.อุทัย เรียกประชุมเจ้าหน้าที่สืบสวนทั้งในพื้นที่และจากชุดสืบสวนภาค 1 เพื่อติดตามความคืบหน้าคดี

พ.ต.อ.มนัส เปิดเผยว่า จากพยานหลักฐานยืนยันว่า ผู้ก่อเหตุคือ นายอธิบดี พี่ชายของผู้บาดเจ็บ ส่วนภรรยาที่หลบหนีไปด้วย อยู่ระหว่างการสอบสวน หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เช่นเดียวกับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการหลบหนี

จากการสอบสวนพยานทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ภรรยาของทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงและท้าทายกันผ่านสื่อโซเชียล ก่อนจะมีการนัดพูดคุยจนเกิดการโต้เถียงระหว่างพี่น้อง และนายอธิบดีได้ใช้อาวุธปืนยิงน้องชาย เหตุนี้ถือเป็นปัญหาภายในครอบครัว ไม่ได้มีเรื่องอื่นเกี่ยวข้อง

ตร.ออกหมายจับ พี่ชายโหดยิงน้องชายต่อหน้าแม่ ปมเมียของทั้งคู่ไม่ถูกกัน

ตร.ออกหมายจับ พี่ชายโหดยิงน้องชายต่อหน้าแม่ ปมเมียของทั้งคู่ไม่ถูกกัน

เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุยังไม่หลบหนีไปไกล อาจอยู่ระหว่างตั้งหลัก จึงขอให้นายอธิบดีมามอบตัวโดยเร็ว เพราะสงสารแม่ที่ต้องเห็นลูกชายคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัส และอีกคนกลายเป็นผู้ต้องหา หากภรรยาที่หลบหนีไปด้วยถูกพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง ก็อาจถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมด้วย

ส่วนอาการของนายธนนท์ ผู้บาดเจ็บ ขณะนี้แพทย์ยังดูแลอย่างใกล้ชิด ด้านพนักงานสอบสวน ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขอศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกหมยจับนายอธิบดีแล้ว ในข้อหา พยายามฆ่าผู้อื่น และความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน

อ่าน 2ลูกสะใภ้ไม่ถูกกัน พี่ชายคว้าปืนยิงใส่น้องชาย จนล้มคว่ำต่อหน้าแม่ ก่อนซิ่งเก๋งหนีไปพร้อมเมีย

