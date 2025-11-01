ขอโชคหลวงพ่อใหญ่ วัดห้วยสูบ ได้อีกแล้ว ถูกรางวัล เลขท้าย 2 ตัวคนละ 10 ใบ 3 ตัวก็มาด้วย 5 ใบ แห่แก้บนรับทรัพย์กันถ้วนหน้า
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 1 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานภายหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลรางวัลประจำงวดวันที่ 1 พ.ย.2568 โดยรางวัลที่ 1 ได้แก่ 345898 เลขหน้า 3 ตัว 449 , 328 เลขท้าย 3 ตัว 111 , 690 และเลขท้าย 2 ตัว 87
โดยชาวบ้านชุมชนวัดห้วยสูบ ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี นำประทัด 2 หมื่นนัดพร้อมดอกไม้ ธูปเทียน รวมตัวกันหน้าวิหารหลวงพ่อใหญ่ วัดห้วยสูบ ในมือถือลอตเตอรี่ถูกรางวัล เลขท้าย 2 ตัวคนละ 10 ใบมาไหว้แก้บนหลวงพ่อใหญ่หลังให้โชค
นางปริษา อายุ 55 ปี เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้มาทำบุญที่วัดและมาช่วยงาน จากนั้นได้มาล้วงไหขอโชคลาภกับหลวงพ่อใหญ่ ได้ไปซื้อหวยเลข 87 จำนวน 10 ใบ ปรากฎว่าถูกรางวัลเลขท้าย นอกจากนี้ยังมีผู้โชคดีถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 690 อีก 5ใบ ทำเอาต่างพากันเดินใจที่มีโชคลาภแม้จะเป็นรางวัลเล็กแต่ก็ได้เงินก้อนใช้จ่ายชีวิตประจำวัน
จากนั้นมีการจุดประทัดแก้บน 2 หมื่นนัด ได้เลขหางประทัดมา 2 ชุดคือ 898 ,35 และ 576 ,28 นำไปลุ้นถูกรางวัลใหญ่อีก งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ที่จะถึงนี้อีกด้วย