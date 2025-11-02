หายไป 2 เดือนกลับมาอีกแล้ว ร.ต.อ. ผวา งูเหลือม 5 เมตร บุกทะลุฝ้าเพดาน เขมือบลูกแมวพันธุ์สก็อตติช เจ้าของบ้าน มึน มาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 2 พ.ย.2568 นายวิโรจน์ บุญไทย อายุ 52 ปี และ น.ส.บุปผา อ่ำพ่วง อายุ 53 ปี เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.ป.ภ. 191 จ.นนทบุรี รับแจ้งขอความช่วยเหลือจาก ร.ต.อ.รชานนท์ ใจเด็ด รองสารวัตร กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต อยู่บ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ให้ช่วยจับงูเหลือมขนาดใหญ่ หลังพยายามบุกเข้ามาในบ้านเพื่อกินลูกแมวที่ตนเลี้ยงไว้ภายในบ้าน

ที่เกิดเหตุภายในบ้านพบงูเหลือมขนาดใหญ่ ความยาวประมาณ 5 เมตร นอนขดตัวอยู่หลังเครื่องซักผ้า เจ้าหน้าที่พยายามใช้บ่วงจับงูเข้าคล้องที่หัวงู แต่งูเหลือมซึ่งมีพฤติกรรมดุร้าย พยายามฉกต่อสู้กับบ่วงคล้องอยู่หลายครั้ง กระทั่งสามารถใช้บ่วงจับเอาไว้ได้ ตรวจสอบที่ท้องของงูตัวดังกล่าวพบว่าท้องบวมใหญ่ คาดว่างูเหลือมตัวนี้น่าจะเข้ามากินลูกแมวไปแล้ว 1 ตัว

หายไป 2 เดือนกลับมาอีกแล้ว ร.ต.อ. ผวา งูเหลือม 5 เมตร บุกทะลุฝ้าเพดาน เขมือบลูกแมวพันธุ์สก็อตติช เจ้าของบ้าน มึน มาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

หายไป 2 เดือนกลับมาอีกแล้ว ร.ต.อ. ผวา งูเหลือม 5 เมตร บุกทะลุฝ้าเพดาน เขมือบลูกแมวพันธุ์สก็อตติช เจ้าของบ้าน มึน มาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

สอบถาม ร.ต.อ.รชานนท์ เจ้าของบ้าน เปิดเผยว่า ตนเลี้ยงแมวไว้ 8 ตัว เป็นตัวใหญ่ 5 ตัว และลูกแมวอายุ 3 เดือน 3 ตัว เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ให้ลูกแมวเพื่อนไป 2 ตัว เหลือ 1 ตัว เป็นเพศผู้สายพันธุ์สก็อตติช แต่เช้าวันนี้ไม่พบลูกแมวที่เหลืออยู่ คาดว่าน่าจะถูกงูเหลือมตัวนี้ที่บุกทะลุฝ้าเพดานลงมากินลูกแมวไปแล้ว

โชคยังดีที่เมื่อวานนี้ตนได้ให้ลูกแมวกับเพื่อนไปเลี้ยง 2 ตัว จึงรอดจากการถูกงูเหลือมกินไปได้หวุดหวิด เพราะหากตนยังเลี้ยงลูกแมว 2 ตัวนั้นไว้ด้วย ก็คงจะถูกงูกินเช่นกัน ส่วนแมวตัวใหญ่นั้นมีพื้นที่กว้างพอที่จะหนีงูได้

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บ้านของตนก็เคยถูกงูเหลือมบุกทะลุฝ้าเพดานลงมาเพื่อจะกินแมวที่ตนเลี้ยงไว้ในบ้านมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ในตอนนั้นเป็นแมวใหญ่ที่หลบหนีงูเหลือมได้ทัน จึงรอดจากการถูกงูกิน

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
2

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 40 จังหวัด เตือน ฝนถล่มหนักมาก
3

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า
4

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นนายพล 8 นาย
5

แห่ยินดี พ่อเลี้ยงเมืองแพร่คนใหม่ เศรษฐีป้ายแดง ถูกรางวัลที่ 1 ชุด 5 ใบ รวย 30 ล้าน บอกเป็นเลขมงคล
6

ที่แท้ฝีมือ รองนายกอบต. ลั่นไกดับ 2 ศพสลดในบ้าน เปิดปากสารภาพ
7

ตรวจหวย หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ชมสด
8

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "พลตรี" ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
9

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ12 เตือน อากาศแปรปรวน มรสุมถล่ม ฝนตกหนัก
10

เวลาทองดูแลสุขภาพ! ทำ 4 อย่างนี้หลังตื่นนอน ช่วยขจัดสารพิษในลำไส้-ผิวดี