หายไป 2 เดือนกลับมาอีกแล้ว ร.ต.อ. ผวา งูเหลือม 5 เมตร บุกทะลุฝ้าเพดาน เขมือบลูกแมวพันธุ์สก็อตติช เจ้าของบ้าน มึน มาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 2 พ.ย.2568 นายวิโรจน์ บุญไทย อายุ 52 ปี และ น.ส.บุปผา อ่ำพ่วง อายุ 53 ปี เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.ป.ภ. 191 จ.นนทบุรี รับแจ้งขอความช่วยเหลือจาก ร.ต.อ.รชานนท์ ใจเด็ด รองสารวัตร กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต อยู่บ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ให้ช่วยจับงูเหลือมขนาดใหญ่ หลังพยายามบุกเข้ามาในบ้านเพื่อกินลูกแมวที่ตนเลี้ยงไว้ภายในบ้าน
ที่เกิดเหตุภายในบ้านพบงูเหลือมขนาดใหญ่ ความยาวประมาณ 5 เมตร นอนขดตัวอยู่หลังเครื่องซักผ้า เจ้าหน้าที่พยายามใช้บ่วงจับงูเข้าคล้องที่หัวงู แต่งูเหลือมซึ่งมีพฤติกรรมดุร้าย พยายามฉกต่อสู้กับบ่วงคล้องอยู่หลายครั้ง กระทั่งสามารถใช้บ่วงจับเอาไว้ได้ ตรวจสอบที่ท้องของงูตัวดังกล่าวพบว่าท้องบวมใหญ่ คาดว่างูเหลือมตัวนี้น่าจะเข้ามากินลูกแมวไปแล้ว 1 ตัว
สอบถาม ร.ต.อ.รชานนท์ เจ้าของบ้าน เปิดเผยว่า ตนเลี้ยงแมวไว้ 8 ตัว เป็นตัวใหญ่ 5 ตัว และลูกแมวอายุ 3 เดือน 3 ตัว เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ให้ลูกแมวเพื่อนไป 2 ตัว เหลือ 1 ตัว เป็นเพศผู้สายพันธุ์สก็อตติช แต่เช้าวันนี้ไม่พบลูกแมวที่เหลืออยู่ คาดว่าน่าจะถูกงูเหลือมตัวนี้ที่บุกทะลุฝ้าเพดานลงมากินลูกแมวไปแล้ว
โชคยังดีที่เมื่อวานนี้ตนได้ให้ลูกแมวกับเพื่อนไปเลี้ยง 2 ตัว จึงรอดจากการถูกงูเหลือมกินไปได้หวุดหวิด เพราะหากตนยังเลี้ยงลูกแมว 2 ตัวนั้นไว้ด้วย ก็คงจะถูกงูกินเช่นกัน ส่วนแมวตัวใหญ่นั้นมีพื้นที่กว้างพอที่จะหนีงูได้
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บ้านของตนก็เคยถูกงูเหลือมบุกทะลุฝ้าเพดานลงมาเพื่อจะกินแมวที่ตนเลี้ยงไว้ในบ้านมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ในตอนนั้นเป็นแมวใหญ่ที่หลบหนีงูเหลือมได้ทัน จึงรอดจากการถูกงูกิน