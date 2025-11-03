แจ้งข้อหา ไวยาวัจกร เข้าเกียร์ผิดถอยชนกลุ่มเด็ก เสียชีวิต1 เจ็บ3 ในงานบุญกฐิน ตำรวจเรียกสองฝ่ายไกล่เกลี่ย ขณะที่ผู้เฒ่าผู้แก่ทำพิธีเรียกขวัญ
จากกรณีชาวบ้านกำลังร่วมขบวนแห่กองกฐิน ในพื้นที่ อ.พล จ.ขอนแก่น โดยมีกลุ่มเด็กในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งมารอเก็บเหรียญโปรยทาน จากนั้น นายหนูกัณห์ (สงวนนามสกุล) อายุ 64 ปี เป็นไวยาวัจกรของวัด ได้ขึ้นไปบนรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่บริเวณดังกล่าว เพื่อจะขยับรถหลบเส้นทางขบวนแห่ แต่เข้าเกียร์ผิดถอยชนกลุ่มเด็กที่อยู่ด้านหลังรถ จน ด.ญ. อายุ 7 ปี ชีวิต 1 ราย และมีผู้ได้บาดเจ็บ 3 ราย ประกอบด้วย ด.ช. อายุ 9 ปี บาดเจ็บสาหัส ,ด.ช. อายุ 7 ปี บาดเจ็บเล็กน้อย ออกจากโรงพยาบาลพลแล้ว และ ด.ช.อายุ 8 ปี บาดเจ็บเล็กน้อย ออกจากโรงพยาบาลพลแล้ว
คืบหน้าวันที่ 3 พ.ย. 2568 ที่วัดอโสการาม จ.ขอนแก่น ชาวบ้านในชุมชนทำพิธีเรียกขวัญจัดธูปขอพระแม่ธรณีให้ขวัญมาอยู่กับเด็กๆและชาวบ้านตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ เพื่อให้เด็กๆ และชาวบ้านที่ตกใจเสียขวัญกับเหตุการณ์ได้มีขวัญกำลังใจ ก่อนจะทำพิธีผูกแขนโดยผู้เฒ่าผู้แก่และญาติ ๆ ของเด็ก ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
พ.ต.อ.พีระฉัตร สาขา ผกก.สภ.พล กล่าวว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นถึงสาเหตุทราบว่า ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นขบวนแห่บุญกฐินกำลังแห่เข้าวัด โดยพระบอกให้ไวยาวัจกรขยับรถเก๋งออกเพื่อเปิดทางให้ขบวนแห่ เนื่องจากจอดขวาง ทางไวยาวัจกรจึงรีบไปสตาร์ทรถเพื่อจะเคลื่อนรถหลบ แต่ด้วยความเร่งรีบจึงเข้าเกียร์ผิดซึ่งรถเป็นเกียร์ออโต้ทำให้เข้าเกียร์ถอยหลังและพุ่งชนเด็กที่อยู่ด้านหลังรถจนเสียชีวิตและบาดเจ็บ ก่อนที่รถจะถอยไปชนต้นโพธิ์
พนักงานสอบสวนได้นัดคู่กรณีทั้งไวยาวัจกรวัดคนขับรถ และครอบครัวของเด็กหญิงที่เสียชีวิตรวมถึงเด็กชายที่ได้รับบาดเจ็บอีกสามคนซึ่งทุกคนเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหายตามความประสงค์ของญาติคนเจ็บและญาติผู้เสียชีวิต
ในส่วนของข้อหานั้นทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหา กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต