แม่ร่ำไห้โฮ! รับศพลูกสาว ถูกแฟนหนุ่มกัมพูชา ฆ่าเปลือย หมกคอนโดย่านประเวศ รับอยากให้เลิกกับฝ่ายชายนานแล้ว เพราะเป็นคนต่างด้าว เสียใจอย่างบอกไม่ถูก
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยกู้ภัยร่วมกตัญญู นำร่าง น.ส.บี (นามสมมุติ) อายุ 31 ปี ชาว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ มาส่งที่วัดป่าบ้านโคกเกลา(ธ) อ.ประโคนขัย จ.บุรีรัมย์ เมื่อกลางดึกวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา
หลังจากน.ส.บี ถูกแฟนหนุ่มชาวกัมพูชาฆ่าเสียชีวิต แล้วแฟนหนุ่มผูกคอตายตาม เหตุเกิดที่คอนโดมิเนียม แขวงดอกไม้ เขตประเวศ และคาดว่าน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา กระทั่งเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีความผิดปกติ มีกลิ่นเหม็นคลุ้งออกจากจากห้อง เมื่อวันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัวน.ส.บี เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแม่ของผู้ตาย อายุ 52 ปี ได้แต่ร่ำไห้เสียใจ ระหว่างรับร่างของน.ส.บี ลูกสาว
โดยแม่ของน.ส.บี เล่าทั้งน้ำตาว่า ทราบข่าวว่าไปคบกับแฟนชาวกัมพูชา ตนไม่พอใจ เพราะไม่ใช่คนบ้านเรา ยิ่งตอนที่เกิดเหตุความไม่สงบชายแดน ยิ่งอยากให้ลูกสาวเลิกกัน รู้สึกเสียใจอย่างบอกไม่ถูก
นายกอบโชค เนาว์ประโคน อายุ 53 ปี อดีตกำนันตำบลโคกมะขาม เล่าว่า ครอบครัวนี้มีลูก 2 คน มีฐานะค่อนข้างยากจน แต่ก็ส่งลูกสาวคนเล็กที่เสียชีวิตจนเรียนจบระดับปริญญาตรี อุตส่าห์ดิ้นรนไปหางานทำที่กรุงเทพฯเพื่อส่งเงินกลับมาบ้าน ดูแล้วน่าเวทนาเป็นอย่างมาก
ด้านนางปารณีย์ ศรีแก้ว อายุ 47 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.โคกมะขาม กล่าวว่า จริงๆแล้วไม่อยากเอาเรื่องชายแดนมาเกี่ยวข้อง แต่ฝ่ายชายจะต้องกลับประเทศ แต่ไม่ยอมกลับกัมพูชา ถ้ากลับไปเหตุการณ์คงไม่เกิดขึ้น อยากจะฝากถึงชาวต่างด้าวทุกคน ที่มาอาศัยอยู่ประเทศไทยควรจะสำนึกบุญคุณประเทศบ้าง หางานได้เงินส่งกลับบ้านตัวเอง อย่ามาทำแบบนี้กับคนไทยอีก