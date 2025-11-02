เพื่อนข้างห้องเล่าระทึก ก่อนพบ 2 ศพในคอนโดรามฯ 2 เผยฝ่ายหญิงเปลือยนอนอยู่ข้างเตียง

เพื่อนข้างห้องเล่าระทึก ก่อนพบ 2 ศพในคอนโดย่านรามคำแหง 2 เผยฝ่ายหญิงถูกลากเข้าไปในห้อง พบศพเปลือยนอนอยู่ข้างเตียง
วันที่ 2 พ.ย.68 ร.ต.อ.คมกริช กาญจนชาติ รองสารวัตร (สอบสวน) สน.อุดมสุข รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิต ภายในห้องพักคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนรุดไปตรวจสอบพร้อมฝ่ายสืบสวน และสายตรวจ อ่านข่าว ด่วน! พบผู้เสียชีวิต 2 ศพ ในคอนโดย่านรามคำแหง 2 เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุที่อาคารดี โดยประตูถูกล็อกจากภายใน จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้งัดประตูเข้าไป จากการตรวจสอบภายในห้องพักดังกล่าว พบศพชาย อายุ 36 ปี สัญชาติกัมพูชา ผูกคอตัวเองกับหน้าต่าง อีกศพเป็นหญิง อายุ 31 ปี สัญชาติไทย ถูกผ้าห่มคลุมร่างไว้ เมื่อเปิดออกพบว่า อยู่ในสภาพเปลือยกาย นอนเสียชีวิตอยู่ข้างเตียงนอน
จากการสอบสวน นายจิรพันธ์ ซึ่งพักอยู่ห้องติดกัน ให้การว่า เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้ยินเสียงผู้ตายทั้ง 2 คนทะเลาะกัน และออกมาทะเลาะกันหน้าห้อง หลังจากนั้นฝ่ายชายได้ลากตัวฝ่ายหญิงเข้าไปภายในห้อง และบอกกับตนว่า “อย่ายุ่งเรื่องผัวเมีย” หลังจากนั้นเสียงเงียบไป กระทั่งพบว่าทั้งคู่เสียชีวิตดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้ว่าเกิดจากอะไร ซึ่งจะได้ส่งศพไปชันสูตร ก่อนสอบปากคำญาติ เพื่อน และผู้ที่รู้จักคุ้นเคย เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ก่อนดำเนินการต่อไป