ล่าโจรหนุ่ม พูดไทยไม่ชัด เข้ามาดูทองในร้านถึง 4 รอบ ก่อนลงมือวิ่งราว ได้ไปเส้นครึ่ง พนักงานเล่าจุดผิดสังเกต
เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 14 ธ.ค.68 ร.ต.ท.อภิสิทธิ์ ต้นสาลี รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้รับแจ้งเหตุวิ่งราวทรัพย์สร้อยคอทองคำ ที่ร้านทองวินวิน หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ไพโรจน์ เพ็ชรพลอย ผกก.สภ.บางพลี, พ.ต.ท.ภาวัต รัตนาภรณ์ รอง ผกก.สส., พ.ต.ต.สันติราษฎร์ เงินมั่น สว.สส., พ.ต.ท.เถลิงเกียรติ มณีอินทร์ รองผกก.ป. พร้อมตำรวจสายตรวจ และตำรวจชุดสืบสวน
ที่เกิดเหตุ เป็นร้านทองตั้งอยู่ทางเข้าบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง พบพนักงานร้านทองอยู่ในอาการตกใจ ทราบว่าคนร้ายทำทีเข้ามาขอซื้อสร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 6 สลึง พนักงานจึงหยิบออกมาใส่ถาดออกมาให้ดู 3 เส้น พอสบโอกาสคนร้ายคว้าสร้อยคอทองคำวิ่งหนีออกไปทางหน้าร้านมุ่งหน้าสู่ถนนไปทาง อบต.บางโฉลง โดยคนร้ายได้สร้อยคอทองคำไป 1 เส้นกับอีกครึ่งเส้น โดยพนักงานคว้าคืนไว้ได้เส้นครึ่ง
จากการสอบถาม น.ส.นรากร อายุ 29 ปี พนักงานร้าน เล่าว่า คนร้ายมาคนเดียวจะมาขอซื้อทอง และขอดูทอง 6 สลึง ตนจึงหยิบทองในตู้ออกมาให้ดู ลักษณะเหมือนวัยรุ่นทั่วไปใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีกรม ท่าทางไม่เหมือนคนไทย และไม่ค่อยพูดไทย คนร้ายดูแล้วถ่ายรูป ตนก็ยืนมองอยู่ จากนั้นคนร้ายก็หยิบทองที่ถาดวิ่งออกไป
ด้าน น.ส.พัชรา อายุ 38 ปี พนักงานอีกคน เล่าว่า ระหว่างที่คนร้ายดูทองก็ได้โทรคุยกับเพื่อน เหมือนคุยว่าจะเอาเส้นไหน และขอถ่ายรูปไปให้เพื่อนดู ลักษณะเขาไม่เหมือนคนไทย พูดไทยไม่ชัด เข้ามาดู 3 รอบ ส่วนรอบที่มาก่อเหตุเป็นรอบที่ 4 โดยทั้ง 3 รอบขอดูทองทุกครั้ง และโทรคุยกับเพื่อน มีการถ่ายรูปป้าย ถ่ายรูปร้านส่งให้เพื่อนดู ครั้งที่ 4 ถึงก่อเหตุ เขาได้ไป 1 เส้น กับอีกครึ่ง เพราะตนคว้าไว้ได้
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่า คนร้ายรูปร่างสันทัด สูงประมาณ 160 ซม. อายุประมาณ 30-35 ปี สวมเสื้อคลุมสีน้ำเงิน กางเกงขาสั้นสีดำ สวมแมสก์สีดำ ทำทีเข้ามาขอซื้อสร้อยคอทองคำถึง 4 ครั้งก่อนที่จะลงมือก่อเหตุ ซึ่งตำรวจจะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป