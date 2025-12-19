พลทหารเอสโซ่ ถึงบ้านเกิดสมเกียรติ แม่ – ยาย ร่ำไห้รับร่าง บอก ” ถึงบ้านเราแล้วนะลูก ” ชาวอุดรร่วมสดุดีทหารกล้าสะบัดธงชาติรอรับตลอด 2 ข้างทาง
เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 19 ธ.ค.2568 ที่มณฑลทหารบกที่ 24 ได้จัดพิธีเคลื่อนร่าง พลทหารวสันต์ ขานหัวโทน อายุ 22 ปี หรือ “เอสโซ่” ” สังกัดค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ กรมทหารราบที่ 13 พัน 3 เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกับทหารกัมพูชาที่จ.ศรีสะเกษ เดินทางไปยังวัดทุ่งสว่าง บ้านเทื่อม ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เพื่อประกอบพิธี
โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผวจ.อุดรธานี พ.อ.สุดเขตต์ พลยะเรศ รอง ผบ.มทบ.24 พร้อมผู้บังคับหน่วยทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก รวมทั้งนางทองขัน วิชัยชัย แม่พลทหารเอสโซ่ และ นางบุญปัน วิชัยวงศ์ คุณยาย เดินทางมารับร่างของหลานชาย โดยนางทองขันกอดรูปของลูกชายแน่น เมื่อเห็นร่างพลทหารเอสโซ่ ทั้งยายบุญปัน แม่ และญาติๆ ต่างพากันร่ำไห้ พร้อมบอกว่า “กลับบ้านเรานะลูก”
ตลอดเส้นทางขบวนเคลื่อนร่าง พลทหารวสันต์ มีประชาชนจำนวนมากออกมายืนรอรับอย่างสงบ พร้อมโบกสะบัดธงชาติไทย แสดงความอาลัยและสดุดีความกล้าหาญ ยกย่องพลทหารวสันต์เป็น วีรบุรุษทหารกล้าของแผ่นดิน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าและความภาคภูมิใจของชาวบ้านในพื้นที่ บางคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ร้องตะโกนเอสโซ่ๆ เจ้าคือวีรบุรุษของชาวอุดร
เมื่อขบวนถึงวัดทุ่งสว่างบ้านเทื่อม เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร (สห.) ได้เชิญโลงศพเข้าสู่ศาลา ก่อนตั้งบำเพ็ญกุศลตามกำหนดการพระราชทาน โดยพิธีพระราชทานเพลิงศพพลทหารวสันต์ ขานหัวโทน จะมีขึ้นที่วัดทุ่งสว่างบ้านเทื่อม ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2568 ที่จะถึงนี้
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