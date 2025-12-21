สงขลา กระตุ้นเศรษฐกิจ หาดใหญ่ปลุกเมือง ฉลอง Hatyai New Years 2026 Midnight Countdown สร้างพลังใจ คาดนักท่องเที่ยวร่วมงาน 50,000 คน สร้างรายได้เงินสะพัด 500 ล้าน
21 ธ.ค. 68 – ที่โรงแรมบุรีศรีภูบูติก โฮเทลหาดใหญ่ แถลงข่าว จัดกิจกรรมต้อนรับศักราชใหม่ Hatyai New Years 2026 ภายใต้แนวคิด “Ride The New Dawn”
โดยมี นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ประธานการแถลงข่าว ร่วมด้วยภาครัฐและแอกชน ประกาศความพร้อมในการจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ และขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่
กระตุ้นเศรษฐกิจ หาดใหญ่ปลุกเมือง ฉลองเคานต์ดาวน์ นทท. 5 หมื่นร่วมงาน เงินสะพัด 500 ล้าน
นายณรงค์พร กล่าวว่า ภาคธุรกิจและบริการโรงแรมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ เริ่มกลับมาเปิดให้บริการแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และในภาพรวมทุกภาคส่วน มีความพร้อมประมาณร้อยละ 70–80 ทั้งด้านที่พัก อาหาร และการให้บริการ
โดยตลอดระยะเวลา 2 เดือน เมืองหาดใหญ่ได้ดำเนินการทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง จนขณะนี้สภาพแวดล้อมกลับมาสะอาด เป็นระเบียบ และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง
นายณรงค์พร กล่าวว่า ร้านอาหาร ร้านนวด และร้านจำหน่ายของที่ระลึก เตรียมใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นจุดเริ่มต้นในการกลับมาเปิดดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ
นายณรงค์พร กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานต่างประเทศ ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์ เพื่อสื่อสารถึงความพร้อมของเมืองหาดใหญ่ ในการรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรม Midnight Countdown เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุข ส่งมอบกำลังใจ และร่วมเฉลิมฉลองการเริ่มต้นศักราชใหม่ร่วมกัน
นายณรงค์พร กล่าวว่า ที่พักในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้ประกอบการกำหนดราคาในระดับปกติ แนะนำให้นักท่องเที่ยวจองที่พักโดยตรงกับทางโรงแรม เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบวกราคาเพิ่มจากช่องทางตัวแทนบางแห่ง
โดยคาดว่า การเข้าพักในช่วง 5 วัน วันที่ 31 ธ.ค.-4 ม.ค.69คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 50,000 คน กระจายตัว เมืองหาดใหญ่ร้อยละ 30 เมืองสงขลาร้อยละ 60 อ.สะเดา ร้อยละ 70 สร้างรายไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท
อ่านข้อมูลเพิ่ม: เทศบาลนครหาดใหญ่
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