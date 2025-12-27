บุรีรัมย์ ผู้อพยพ ศูนย์พักพิงดีใจ เร่งขนข้าวของขึ้นรถกลับบ้าน หลัง ลงนามหยุดยิง มีผลแล้ว แต่ยังคาใจ กัมพูชา จะหยุดยิงจริงไหม “ไม่เชื่อใจเขมร” ขแมร์ไม่เคยทำตรงคำพูด เชื่ออีก2เดือนปะทะอีก
27 ธ.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศ ผู้อพยพ ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต บุรีรัมย์ ซึ่งเปิดให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว เหตุความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา รอบสอง ตั้งแต่ 7 ธ.ค. เป็นต้นมา รวมแล้ว 20 วัน
โดย ชาวบ้าน ผู้อพยพ ที่อาศัยตามแนวชายแดน ต่างขนข้าวของขึ้นรถกระบะ เพื่อกลับบ้านตัวเอง หลังจากทราบข่าวว่า ประธานคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee – GBC) ไทย-กัมพูชา มีการลงนามหยุดยิงทันที ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ชาวบ้านทุกคนล้วนแต่ดีใจ ที่สถานการณ์ได้คลี่คลายลง ถึงแม้จะยังไม่รู้ว่า จะเกิดขึ้นอีกตอนไหน หลายคนหลังทราบข่าว ต่างออกไปหาซื้ออาหารจากนอกศูนย์พักพิง มาจับกลุ่มกินข้าวกันอย่างเอร็ดอร่อย
นางรำพึง ดาศรี อายุ37 ปี อยู่เลขที่ 70/1 ม.16 ตั้ง.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ บอกว่า รู้สึกดีใจที่จะได้กลับบ้าน เพราะมาอยู่ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. เป็นห่วงบ้านมาก หากถามว่า มั่นใจได้แค่ไหนว่า กัมพูชา จะไม่ยิงอีก นางรำพึง บอกว่า “ไม่มั่นใจ” เพราะไม่เชื่อใจเขมร แต่ถ้าฝ่ายไทยควบคุมได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี
ผู้อพยพ “ไม่เชื่อใจเขมร” จะหยุดยิงจริงไหม ขแมร์ไม่เคยทำตรงคำพูด เชื่ออีก2เดือนปะทะอีก
ขณะที่ นายสมชัย ใจเที่ยง อายุ 54 ปี ผู้อพยพชาว ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด บอกว่า ก่อนที่จะถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ระบุในข้อตกลง ชายแดนยิงกันอย่างดุเดือด หลังจากเที่ยงวันเป็นต้นมาเสียงปืนเงียบสนิท ต่างจากการตกลงหยุดยิง ครั้งที่แล้วที่ยังมีการยิงต่ออีก ถึงแม้จะลงนามแล้วก็ตาม
เมื่อถามว่า หลังจากนี้จะสบายใจได้มากน้อยแค่ไหน หลังจากมีการลงนามหยุดยิงแล้ว นายสมชัย บอกว่า “ไม่เชื่อใจเขมร” เพราะไม่เคยทำตรงกับคำพูด ทั้งที่ลงนามแล้วยังก่อเหตุอีก ตอนนี้ผู้นำหมู่บ้านยังไม่แจ้งว่า ให้กลับบ้าน
ซึ่งคาดว่า น่าจะรอดูสถานการณ์ก่อน เกรงว่า เขมรจะหยุดยิงจริงในตอนนี้ได้ แต่อาจจะแค่ตั้งหลักอีก 1-2 เดือน อาจเกิดการปะทะกันอีก ไม่มีใครเดาได้ ยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านหากินลำบาก
อ่านข้อมูลเพิ่ม: กระทรวงกลาโหม – https://www.mod.go.th/
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