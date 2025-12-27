อุบัติเหตุเศร้า หนุ่ม-สาว ขี่จยย.มุ่งหน้ากลับบ้านปีใหม่ มาถึงปากช่องเฉี่ยวชนเก๋งแวนเสียหลักล้ม เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส

เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองสาหร่าย จ.นครราชสีมา รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ริมถนนมิตรภาพ ฝั่งมุ่งหน้านครราชสีมา กม. 79+400 บ้านเขาน้อย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัยสว่างวิชาปากช่อง

ที่เกิดเหตุบริเวณแท่งแบริเออร์ปูนข้างทาง พบร่างชาย อายุ 23 ปี บ้านอยู่ ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ มีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะ ขาหัก ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้า สีดำ ทะเบียน 7 ขฆ 5938 กทม.ล้มคว่ำอยู่ นอกจากนั้นยังมีหญิงสาว อายุ 22 ปี บ้านอยู่ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด คนซ้ายท้ายบาดเจ็บ ถูกนำตัวส่งรพ. ส่วนคู่กรณีเป็นพบรถเก๋งโตโยต้า มีร่องรอยเฉี่ยวชนเป็นรอยครูดด้านข้างฝั่งซ้าย


พยาน ระบุ เห็นรถเก๋งแวนขับมาทางตรงและจะเลี้ยวลงข้างทางด้านซ้ายเพื่อไปจอดหน้าร้านขายปลาของตัวเอง โดยเปิดไฟให้สัญญาณเลี้ยวซ้ายมาด้วย แต่จู่ๆรถจักรยานยนต์วิ่งมาด้านซ้าย คาดว่ากำลังจะเดินทางกลับภูมิลำเนาน่าจะไม่ทันสังเกตเห็นว่าเปิดไฟเลี้ยวจึงได้เฉี่ยวชนกันรถจักรยานยนต์เสียหลักพลิกคว่ำจนเสียชีวิตและบาดเจ็บ

จากนั้นหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตส่งรพ. พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนให้ครอบครับรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

 

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