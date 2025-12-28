สระแก้ว กลับบ้านเข่าทรุด ลงนามหยุดยิง ผอ.รร.บ้านโนนหมากมุ่น ผงะ บ้านพักพังเละ ในบ้านพังยับ เสียหายหมด ไม่เหลือชิ้นดี BM-21 ถล่ม รู้สึกเศร้า-ต้องเสียเงิน ซ่อมแซมกลับภาพเดิม
28 ธ.ค. 68 – ที่บ้านหนองจาน ม.3 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เริ่มมีชาวบ้านเดินทางกลับเข้าไปบ้านของตนเอง เนื่องจากทนรอง 72 ชม. หลังมีการลงนามหยุดยิงไม่ไหว
ซึ่งภาพที่เห็นสภาพบ้านและบริเวณโดยรอบ ถึงกับต้องตะลึงและเข่าทรุดลงไปกับพื้น เนื่องจากสภาพบ้านและบริเวณบ้านหลายจุด พังยังเละไม่เหลือชิ้้นดี
นางพรกมล กันนิยม ผอ.โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น ซึ่งมีบ้านพัก อยู่ใกล้ บ้านหนองจาน ม.3 ซึ่งภายหลังมีการลงนามหยุดยิง ผ่านไปเกือบ ครบ 24 ชม.แรก ได้เดินทางกลับเข้าพื้นที่ และบ้านของตนเอง หลังเห็นสภาพบ้าน และบริเวณโดยรอบ ซึ่งเป็นโรงเรือนและยุ้งฉาก สถานที่เก็บของต่างๆ ถูกกระสุน BM-21 พังยังเยิน บางจุดพบร่องรอยของหัวกระสุนตกลงไป และเกิดไฟไหม้ได้รับความเสียหาย
กลับบ้านเข่าทรุด บ้านพักพังเละ ในบ้านพังยับ เสียหายหมด ไม่เหลือชิ้นดี รู้สึกเศร้า-ต้องเสียเงิน
ส่วนภายในบริเวณบ้าน ประตู หน้าต่าง หลังคารั่ว หรือฝ้าเพดาน พังถล่มลงมา ภายในตัวบ้าน ผนังและตัวบ้าน มีรอยแตกร้าว เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของระเบิด BM-21 ทำให้ฝ้าเพดานพังลงมาให้เห็น โชคดี BM-21 ไม่ตกใส่กลางบ้าน ซึ่งอาจพังเสียหาย และเกิดไฟไหม้ทั้งหลัง
ซึ่งเมื่อเห็นสภาพบ้านของตัวเองแล้ว ต่างคนต่างรู้สึกเศร้า คาดว่า จะต้องใช้เงินอีกจำนวนมากในการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม
อ่านข้อมูลเพิ่ม: กองทัพภาคที่ 1 – https://army1.rta.mi.th/index_Thai.htm
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