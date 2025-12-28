สระแก้ว กลับบ้านเข่าทรุด ลงนามหยุดยิง ผอ.รร.บ้านโนนหมากมุ่น ผงะ บ้านพักพังเละ ในบ้านพังยับ เสียหายหมด ไม่เหลือชิ้นดี BM-21 ถล่ม รู้สึกเศร้า-ต้องเสียเงิน ซ่อมแซมกลับภาพเดิม

28 ธ.ค. 68 – ที่บ้านหนองจาน ม.3 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เริ่มมีชาวบ้านเดินทางกลับเข้าไปบ้านของตนเอง เนื่องจากทนรอง 72 ชม. หลังมีการลงนามหยุดยิงไม่ไหว

ซึ่งภาพที่เห็นสภาพบ้านและบริเวณโดยรอบ ถึงกับต้องตะลึงและเข่าทรุดลงไปกับพื้น เนื่องจากสภาพบ้านและบริเวณบ้านหลายจุด พังยังเละไม่เหลือชิ้้นดี

กลับบ้านเข่าทรุด

กลับบ้านเข่าทรุด ผอ.รร.บ้านโนนหมากมุ่น ผงะ บ้านพังเละ-ในบ้านพังยับ ไม่เหลือชิ้้นดี

นางพรกมล กันนิยม ผอ.โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น ซึ่งมีบ้านพัก อยู่ใกล้ บ้านหนองจาน ม.3 ซึ่งภายหลังมีการลงนามหยุดยิง ผ่านไปเกือบ ครบ 24 ชม.แรก ได้เดินทางกลับเข้าพื้นที่ และบ้านของตนเอง หลังเห็นสภาพบ้าน และบริเวณโดยรอบ ซึ่งเป็นโรงเรือนและยุ้งฉาก สถานที่เก็บของต่างๆ ถูกกระสุน BM-21 พังยังเยิน บางจุดพบร่องรอยของหัวกระสุนตกลงไป และเกิดไฟไหม้ได้รับความเสียหาย

กลับบ้านเข่าทรุด บ้านพักพังเละ ในบ้านพังยับ เสียหายหมด ไม่เหลือชิ้นดี รู้สึกเศร้า-ต้องเสียเงิน

ส่วนภายในบริเวณบ้าน ประตู หน้าต่าง หลังคารั่ว หรือฝ้าเพดาน พังถล่มลงมา ภายในตัวบ้าน ผนังและตัวบ้าน มีรอยแตกร้าว เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของระเบิด BM-21 ทำให้ฝ้าเพดานพังลงมาให้เห็น โชคดี BM-21 ไม่ตกใส่กลางบ้าน ซึ่งอาจพังเสียหาย และเกิดไฟไหม้ทั้งหลัง

ซึ่งเมื่อเห็นสภาพบ้านของตัวเองแล้ว ต่างคนต่างรู้สึกเศร้า คาดว่า จะต้องใช้เงินอีกจำนวนมากในการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม

อ่านข้อมูลเพิ่ม: กองทัพภาคที่ 1 – https://army1.rta.mi.th/index_Thai.htm

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