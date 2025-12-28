ศพอยากกลับบ้าน สาวเก็บหน่อไม้เดินผ่านสะพาน เอะใจเหมือนมีอะไรมาดลใจให้มองลงไป เจอศพเสียชีวิตมานานร่วมเดือน ตร.เร่งประสานมีใครแจ้งคนหายในพื้นที่
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 28 ธ.ค.2568 พ.ต.ท.สิทธาวัชร์ ชวกรเธียรรัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.บางละมุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา และกำลังอาสาสมัคร ร่วมตรวจสอบหลังได้รับแจ้งพบผู้เสียชีวิต ใต้สะพาน ถนนสายหนองพลับ-สังกะเปรียว ซอย 7 ม.1 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ในที่เกิดเหตุบริเวณพงหญ้าใต้สะพาน พบร่างผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้า สวมเสื้อลายพรางทหาร มีเสื้อยืดคอกรมอยู่ด้านใน สวมกางเกงยีนส์ขายาว ข้างๆผู้เสียชีวิตพบรองเท้าแตะ 1 คู่ เสียชีวิตมาแล้วมาแล้วประมาณ 1 เดือน จนเหลือแต่โครงกระดูก ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าถูกทำร้ายมาหรือไม่
ด้านน.ส.วันทนา ประกอบธรรม อายุ 46 ปี คนพบคนแรกเล่าว่า พอดีมีคนต้องการหน่อไม้ ตนเองเลยเดินจะเข้าไปในสวน เพื่อตัดหน่อไม้ ซึ่งตอนเดินบนสะพาน ไม่ได้กลิ่นเหม็นเลย แต่อะไรไม่รู้ดลใจให้ตนเองชะโงกไปมองใต้สะพาน จึงพบว่ามีผู้เสียชีวิต แต่ตอนแรกไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ จึงไปตามคนมาช่วยดูจึงแน่นใจว่าเป็นคนเสียชีวิต
นางสาววันทนา ยังเล่าต่อว่า ตนเองก็เดินผ่านตรงนี้ประจำ ถ้ามีคนต้องการหน่อไม้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ประมาณ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา เดินมาเพื่อไปเก็บหน่อไม้ ก็ไม่ได้เอะใจอะไร มาวันนี้ไม่รู้อะไร ทำให้ไปชะโงกดู
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตร หาสาเหตุการตายที่สถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ พร้อมประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ลงพื้นที่สืบหาข้อมูลว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหน และตรวจสอบมีใครแจ้งญาติหายหรือไม่ ก่อนจะดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนสาเหตุยังไม่สามารถระบุได้ ต้องรอผลยืนยันสาเหตุการตายจากสถาบันนิติเวชเสียก่อน