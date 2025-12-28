หัวหน้าพรรคประชาชน เปิดตัวผู้สมัคร สส.นนทบุรี ทั้ง 8 เขตอย่างเป็นทางการ ภายใต้สโลแกน ” นนท์ไม่ทน นนท์ไม่เทา เราเอาจริง ” ลั่นปักธงส้มทั้งจังหวัด
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 ธ.ค.2568 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร สส.นนทบุรี ตระเวนหาเสียงในพื้นที่โดยเริ่มต้นจากหัวถนนปากเกร็ดไปเมืองทองธานี ก่อนจะวกกลับมาที่ตลาดวัดกู้
จากนั้นจะมีการนัดหมายสมาชิกพรรคและผู้ลงรับสมัครเลือกตั้ง สส.นนทบุรี ทั้ง 8 เขตในช่วงเย็น เพื่อประชุมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.นนทบุรีทั้ง 8 เขตอย่างเป็นทางการ ภายใต้สโลแกน ” นนท์ไม่ทน นนท์ไม่เทา เราเอาจริง ”
โดยมีผู้ลงรับสมัครทั้ง 8 เขต พรรคประชาชน ได้แก่
เขต 1 นายวุฒากร นุตยกุล
เขต 2 นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์
เขต 3 นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร
เขต 4 นายกรณ์ มีดี
เขต 5 นายปรีติ เจริญศิลป์
เขต 6 นายสุทัศน์ มีศิริ
เขต 7 นายเกียรติคุณ ต้นยาง
เขต 8 นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงพร้อมกับให้ผู้ลงรับสมัคร สส.แต่ละเขต โชว์วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แต่ละเขตให้สมาชิกของพรรคที่เข้าร่วมประชุมรับฟังในช่วงเวลา 18.30 น.
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า จากพรรคอนาคตใหม่ มาเป็นก้าวไกลและมาเป็นพรรคประชาชน ตนเชื่อว่าคนที่เข้ามาทำงานให้กับพรรคนี้หลายๆคน แม้จะเคยสวมหมวกอยู่บนหัวแต่ก็พร้อมส่งต่อให้กับคนอื่นได้ทำงานต่อโดยไม่ยึดติดเพื่อให้พรรคได้เติบโตขึ้นต่อไป เหมือนครั้งหนึ่งที่พี่สาวตนเคยถามว่า ทำไมต้องลงการเมือง ซึ่งตนได้ตอบกลับพี่สาวไปว่า เพราะอยากได้ประเทศแบบที่เราอยากให้มันเป็น
หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวอีกว่า ความยากของคนที่เป็น สส.เขตของพรรคนี้คือการรักษาแชมป์ เพราะถ้าเป็น สส.ได้ในสมัยแรกแล้วสมัยที่ 2 ไม่ได้เป็นต่อหรือไม่กล้าลงรับสมัครต่อ ก็จะถูกคนดู ถูกเรียกว่า สามล้อถูกหวย ฉะนั้นการรักษาแชมป์ไว้ให้ได้เป็นต่อ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ต้องขอขอบคุณผู้ที่ลงรับสมัครต่อทุกคน
โดยเฉพาะทั้ง 8 เขตที่พรรคประชาชนเป็นแชมป์เก่าอยู่ทั้ง 8 เขตเลือกตั้ง ว่าเราจะเอาจังหวัดนนทบุรีเป็นสีส้มทั้งจังหวัดต่อไป ตามนโยบายที่ใช้หาเสียงคือ ไทยไม่ทน ไทยเทากัน ไทยทันโลก และนนท์ไม่ทน นนท์ไม่เทา เราเอาจริง