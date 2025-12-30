เจอตัวแล้ว ร.ท. ลวงสาววัย23 ไปแฟลต ก่อนขืนใจท้ายรถกระบะ เผยคำให้การ ยอมรับผิด เจรจาชดใช้ค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ยฝ่ายหญิงแล้ว
จากกรณี น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 23 ปี แจ้งความที่ สภ.สัตหีบ หลังถูกชายปริศนาลวงไปแฟลตทหารแห่งหนึ่ง ก่อนข่มขืนท้ายรถกระบะ หลังไปเที่ยวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยผู้เสียหายยืนยันว่าไม่ได้ยินยอม และอยู่ในสภาพไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันที่ 30 ธ.ค.2568 พ.ต.ท.เกรียงไกร มีแสง รองผกก.สส.สภ.สัตหีบ พร้อมชุดสืบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด จนทราบตัวผู้ก่อเหตุ คือ ทหารนายหนึ่งยศ ร.ท. อายุ 35 ปี สังกัดกองทัพเรือ จึงประสานไปยังต้นสังกัด เพื่อเชิญตัวมาสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการสอบถาม ร.ท. ให้การว่า ตนไม่รู้จักผู้เสียหายมาก่อน โดยช่วงเกิดเหตุพบหญิงสาวยืนอาเจียนอยู่บริเวณหน้าสถานบันเทิง จึงเข้าไปช่วยเหลือและอาสาไปส่งที่พัก แต่ไม่ทราบบ้านของหญิงสาว
ประกอบกับผู้เสียหายอยู่ในอาการมึนเมา จึงพากลับไปยังห้องพักในอาคารที่พักส่วนกลางกองทัพ เพื่อให้พักผ่อนก่อน และจะไปส่งในช่วงเช้า ต่อมาขณะจะพาขึ้นไปบนห้อง ผู้เสียหายไม่ยอมขึ้นและอาเจียนใส่รถ จึงให้นอนพักบริเวณท้ายรถกระบะ
ร.ท. ให้การอ้างว่า ก่อนจะมีเพศสัมพันธ์กันจนสำเร็จความใคร่ จากนั้นเมื่อหญิงสาวได้สติ จึงพาไปส่งที่พัก ต่อมาทราบภายหลังว่าผู้เสียหายเข้าแจ้งความ โดยตนยอมรับผิดและพร้อมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อมา ผู้เสียหาย และ ร.ท. ได้มีการพูดคุยตกลงกัน โดยผู้เสียหายยินยอมรับค่าสินไหมทดแทน จำนวน 180,000 บาท และทั้งสองฝ่ายตกลงไม่ประสงค์ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อกัน โดยได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อ พ.ต.ต.ณัฐพงษ์ กัลปนารถ สารวัตรสอบสวน สภ.สัตหีบ ก่อนจะแยกย้ายกันกลับไป
เบื้องต้นได้แจ้งข้อมูลไปยังต้นสังกัดของผู้ก่อเหตุเพื่อทราบ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป เนื่องจากเหตุเกิดขึ้นภายในพื้นที่ค่ายทหาร ซึ่งอาจเข้าข่ายมีความผิดทางวินัยทหารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง