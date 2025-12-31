กระบะตกคลอง ยังหาไม่พบ อีก 3 ร่างแรงงานเมียนมา ญาติเปิดสาเหตุ นัดร่วมตัวเพื่อนร่วมชาติทำบุญเพชรบูรณ์ แต่ยังไปไม่ถึง
จากกรณีรถกระบะเสียหลักชนแบริเออร์ตกคลอง13 ปากท่อ ธัญบุรี หมู่ 5 ถนนเลียบคลอง 13 กม.0 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรึ จ.ปทุมธานี ช่วยได้รอดตาย 7 รายมีอาการสำลักน้ำ และจมน้ำไปกับรถกระบะอีก 6 คนทั้งหมดรวม 13 คน เป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ที่มาจากชลบุรี เพื่อไปเที่ยวปีใหม่ที่เพชรบูรณ์ เหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวแล้วนั้น
- สลดส่งท้ายปี เสียชีวิต 6 รอด 7 กระบะกลับจากทำบุญไม่ชินเส้นทางชนตกคลองจมมิด
- ช่วยรอด 7 สูญหาย 6 ราย รถกระบะเสียหลักตกคลอง 13 จนท.เร่งค้นหา คาดไม่ชำนาญทาง
ล่าสุดเมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 31 ธ.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ธัญบุรี และเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิปอเต็กตึ๊งและประดาน้ำมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ยังปักหลักงมค้นร่างผู้เสียชีวิตอีก 3 รายคาดว่าจมก้นคลอง โดยการค้นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงโดยมีญาติและเพื่อนของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเดินทางมาเฝ้าดูการค้นหาร่างของญาติ
ด้านหนุ่มเมียนมาญาติผู้เสียชีวิต บอกว่า ญาติของตนเองมากับรถกระบะ 2 คน เจอแล้วและเสียชีวิตทั้ง 2 คนอยู่ที่โรงพยาบาล รถกระบะคันนี้จะไปไปเพชรบูรณ์มาจาก บ้านบึง ชลบุรี ตนเองได้รับแจ้งจากเพื่อนน้องชายว่า รถกระบะตกน้ำไปแล้วญาติเสียแล้ว ตนเองไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรขึ้น และที่ยังไม่พบอีก 3 คนก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันทั้งหมด ทำงานโรงงานกระดาษที่บ้านบึง หยุดปีใหม่พากันไปเที่ยวกันที่เพชรบูรณ์
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้รถเครนทำการดึงรถขึ้นจากคลอง พบว่าเป็นรถกระบะแคป ยี่ห้อโตโยต้า ไฮลักซ์วีโก้ สีดำ กระบะติดคอกเหล็ก หมายเลขทะเบียน ผบ 4303 ชลบุรี สภาพหน้ารถชนพังยับกระจกแตกยุบ ภายในรถไม่พบร่างผู้เสียหายอีก 3 ราย คาดหลุดกระเด็นออกจากตัวรถ ลอยไปกับกระแสน้ำที่ไหลแรง
โดยเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำมูลนิธิปอเต็กตึ๊งดำเนินการค้น และรถกระบะได้ลากไปที่ สภ.ธัญบุรี เพื่อทำการตรวจสอบว่าใครเป็นคนขับ และผู้ปกครองรถคันดังกล่าว เพื่อสอบสวนสาเหตุเกิดอุบัติเหตุเพื่อดำเนินการต่อไป