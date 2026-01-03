นักท่องเที่ยวอินเดีย แจ้งจับ แก๊งต่างชาติ หลอกขาย สมุนไพรแก้ผมร่วง หลงเชื่อซื้อไป 3 ขวด สูญกว่า 43,400 บาท คาดถูกหลอก ขึ้นโรงพักแจ้งความ
เมื่อวันที่ 3 ม.ค.69 ที่สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายจิตเทนดรา ซาฮู อายุ 45 ปี นักท่องเที่ยวสัญชาติอินเดีย เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา หลังถูกหลอกขายสมุนไพรบำรุงเส้นผม ในราคา 43,400 บาท
นายจิตเทนดรา ผู้เสียหายให้การว่า เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น.วันที่ 2 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะเดินอยู่บริเวณพัทยาสายสอง ใกล้ซอยมารีนพลาซ่า มีชายชาวต่างชาติประมาณ 4 คน เข้ามาทักทายและพูดคุย ก่อนอ้างว่า สมุนไพรของตนสามารถช่วยแก้ปัญหาผมร่วงได้
จากนั้นชายชาวต่างชาติ ชักชวนผู้เสียหายไปซื้อสินค้าที่ร้าน โดยเป็นสมุนไพรไม่ทราบชนิด ผสมกับน้ำมันมะพร้าว ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 2 ขวด และน้ำมันมะพร้าว ขนาด 100 มิลลิลิตร อีก 1 ขวด โดยจ่ายเงินรวม 43,400 บาท ภายหลังผู้เสียหายรู้สึกว่าราคาสินค้าแพงเกินจริง และอาจถูกหลอกลวง จึงเดินทางเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติม
ที่มา มติชน