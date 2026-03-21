สงขลา สมาคมโลจิสติกส์ ภาคใต้ โอดครวญเดือดร้อนมาก จี้รัฐบาล เร่งแก้ปัญหาน้ำมันขาดแคลน ก่อนระบบเศรษฐกิจล่มสลาย ผู้ประกอบการขู่หยุดเดินรถ ภาคอุตสาหกรรม รับผลกระทบรุนแรง
21 มี.ค. 69 – นายภาณุ เค้าเปี่ยมจิต นายกสมาคมโลจิสติกส์ และขนส่งภาคใต้ พร้อม ดร.มาลิน สืบสุข อุปนายกสมาคมฯ และ นายรุจิระ ธรรมศิริพงษ์ เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมกันแถลงถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำมันขาดแคลน ทำให้ภาคการขนส่งได้ความเดือดร้อนอย่างมาก
นายภาณุ เปิดเผยว่า ความเสียหายขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ แต่ต้นทุนและการทำงาน เรื่องเวลาได้รับผลกระทบมาก จากปริมาณน้ำไม่ได้มีเพียงพอให้ภาคขนส่งและภาคประชาชน ซึ่งในสมาคมฯ มีรถในสังกัดหลายพันคัน ก็เดือดร้อนที่ไม่มีน้ำมันใช้ได้เพียงพอ
“เรียกร้องให้รัฐบาล ควบคุมราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับหนึ่ง เพราะจากข้อมูลน้ำมันที่มีอยู่ขณะนี้ ยังอยู่ได้ประมาณ 60 วัน และล่าสุดก็แจ้งว่า น้ำมันภายในประเทศ ยังอยู่ได้อีก 104 วัน ซึ่งเชื่อว่า รัฐบาลมีความสามารถ ที่ควบคุมราคาหน้าปั๊มได้
ที่ผ่านมา ราคาของพ่อค้าคนกลาง กับราคาหน้าปั๊ม ไม่ได้แตกต่างกันมาก จึงไม่กระทบต่อผู้ใช้น้ำมัน แต่ขณะนี้ราคาแตกต่างกันมากกว่า 10 บาท และอยากให้รัฐบาลควบคุมปริมาณน้ำมันด้วย ซึ่งรัฐบาลต้องเร่งตรวจสอบคลังน้ำมัน หรือ ผู้กลั่นน้ำมัน หรือ พ่อค้าคนกลาง ว่าน้ำมันหายไปไหน”
นายภาณุ กล่าวว่า นอกจากผลกระทบจากต้นทุนราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ยังต้องแบกรับต้นทุนระยะเวลาเพิ่มเติม เพราะจากเดิม ที่เคยใช้ระยะเวลาขนส่งสินค้า 1-2 วัน แต่ตอนนี้ต้องใช้เวลา 4-5 วัน เพราะต้องเสียเวลาไปรอเติมน้ำมันตามปั๊มต่างๆ ซึ่งในอนาคต ผู้ประกอบการบางราย อาจจะต้องหยุดเดินรถแล้วเช่นกัน
“หากรัฐบาลไม่เร่งแก้ไขปัญหาน้ำมัน จะทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศอย่างแน่นอน เพราะขณะนี้ โรงงานหรือบริษัทที่ผลิตสินค้าบางแห่ง เมื่อผลิตสินค้าออกมาแล้ว แต่กลับไม่มีรถขนส่งสินค้า จึงต้องหาโกดังจัดเก็บ และขณะนี้บางแห่ง ก็ไม่สามารถหาโกดังจัดเก็บสินค้าได้แล้ว และอาจจะหยุการผลิต ทำให้ภาคอุตสาหกรรม ก็ได้รับผลกระทบรุนแรงเช่นกัน”