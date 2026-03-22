เศร้าสลด! พบแล้วร่าง ครูสาว วัย 25 ปี โรงเรียนดังภูเก็ต หลังสูญหายจากสะพานสารสิน 5 วัน ชาวประมงพื้นบ้านไปเจอ แม่สุดเศร้า
กรณีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 00.50 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุหญิงสาวรายตกจากสะพานสารสิน พื้นที่ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา
หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ประสานกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมหน่วยกู้ภัย อบต.ไม้ขาว และทีมจิตอาสาสารสิน ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าสีขาว ทะเบียนภูเก็ต จอดทิ้งไว้บนสะพาน และมีพยานให้ข้อมูลว่าเห็นหญิงสาวตกลงทะเลก่อนหายตัวไป
เบื้องต้นทราบชื่อผู้สูญหายคือ น.ส.พรวศา (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี เป็นครูโรงเรียนชื่อดังใน จ.ภูเก็ต หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่พบตัว ขณะที่ญาติและผู้เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าติดตามการค้นหาด้วยความหวัง
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มี.ค.2569 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการค้นหา เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำกู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ทีมกู้ชีพไม้ขาว และจิตอาสาสารสิน ได้ลงค้นหาด้วยวิธีดำน้ำลึกประมาณ 15–16 เมตร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างเชี่ยว ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้ เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องยุติการค้นหาในเวลา 18.00 น.
ล่าสุดเช้าวันนี้ (22 มี.ค.2569) ชาวประมงพื้นบ้าน บ้านท่าฉัตรไชย พบร่าง น.ส.พรวศา ผู้สูญหาย ลอยอยู่บริเวณด้านนอกหาดทรายแก้ว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ใช้เรือยางออกไปรับร่างกลับเข้าฝั่ง โดยมีแม่และญาติของผู้เสียชีวิตยืนรอรับด้วยความโศกเศร้า
ภายหลังนำร่างถึงฝั่ง เจ้าหน้าที่กู้ชีพกุศลธรรมภูเก็ตได้นำร่างส่งไปยังโรงพยาบาลวถลาง เพื่อให้แพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนจะส่งมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
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