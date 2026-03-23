สพม.บุรีรัมย์ ยังไม่ให้ข้อมูล ปมครูพละหื่น ลวนลามนักเรียน ม.3 ชาวบ้านเผยครูทำมานานกว่า 20 ปี ศิษย์เก่าลั่นรอมานานเวรกรรมตามมาถึงแล้ว
กรณีผู้ปกครองเด็กนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ใน จ.บุรีรัมย์ ร้องสื่อว่าลูกสาวถูกครูพละ อายุ 54 ปี ลวนลามหลายครั้งแบบไม่เลือกสถานที่แม้แต่นั่งอยู่กับเพื่อนข้างโรงอาหาร แต่ทางผู้บริหารไม่ได้สนใจ ทั้งที่ครูที่ปรึกษาเอาคลิปและหลักฐานการแชทไปมอบให้
หลังเรื่องดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมา บรรดาอดีตลูกศิษย์ครูคนดังกล่าวออกมาแฉกันเป็นจำนวนมาก บางคนบอกว่าเรียนอยู่ที่นี่นาน 10 ปีรู้หมด บางคนบอกว่ารอมานาน 19 ปีเวรกรรมถึงตามมาถึง
ล่าสุดวันที่ 23 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีชาวบ้านรายหนึ่งออกมาแฉซ้ำว่าชาวบ้านรู้กันหมดว่าครูเป็นคนแบบไหนแล้วทำมานานแค่ไหน แต่ไม่มีใครกล้าออกมาเดินเรื่องเพราะเกรงใจเห็นว่าเป็นครู ประกอบกับมีการเจรจาไกล่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหายกัน
แต่เรื่องก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนผู้บริหารโรงเรียนไม่สนใจคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา โชคดีที่ครั้งนี้มีครูที่ปรึกษาพามาแจ้งความเอาผิดกับครูจนกระทั่งเรื่องมาแดงขึ้น
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เพื่อเข้าพบสิบตำรวจตรี นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ถึงแนวทางหลังจากนี้ แต่ ผอ.ไม่ขอให้ข้อมูลใดๆ บอกว่ามีธุระ
อย่างไรก็ตามทางด้านคดีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายจับครูแล้ว พร้อมจะเรียกพยานรอบข้างมาสอบปากคำ และสหวิชาชีพมาสอบร่วมเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกาฝ่าย