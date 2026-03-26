ไฟไหม้โรงงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ เพลิงโหมลุกไหม้รุนแรง เสียหายกว่า 2 ล้าน ระดมรถน้ำดับเพลิงนับ 10 คันควบคุมเพลิง เผยจุดต้นเพลิง ด้าน ตร.เร่งหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 26 มี.ค.2569 พ.ต.ต.ชนาธิป โอ่งเคลือบ สารวัตร(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงงานประกอบเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมรถน้ำดับเพลิงทั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง และพื้นที่ใกล้เคียง
ที่เกิดเหตุตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว ภายในมีวัสดุอุปกรณ์การประกอบเฟอร์นิเจอร์จำนวนมาก ทั้งไม้อัด ไม้เก่า พลาสติก เครื่องตัดไม้ และอื่น ๆ อีกหลายรายการ พบเพลิงกำลังโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง
ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกือบ 10 คัน ได้ช่วยกันฉีดน้ำดับไฟและสกัดเปลวเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านที่อยู่ใกล้เคียง โชคดีพื้นที่โดยรอบที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นสวนเกษตร จึงทำให้บ้านเรือนปลูกอยู่ค่อนข้างห่างกัน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถทำให้ไฟดับสนิทได้ ส่วนค่าเสียหายคาดประมาณ 2 ล้านบาท
จากการพูดคุยกับ นายพิษณุ สำรวยรื่น นายก อบต.บางยาง ที่เดินทางมาควบคุมสั่งการเหตุการณ์ กล่าวว่า จุดเกิดเหตุเป็นโรงงานขนาดเล็ก มีคนงาน 3 คน รับผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งขายตามท้องตลาด ซึ่งตรงที่เกิดไฟไหม้เป็นส่วนของที่ใช้ในการทำงานเท่านั้น ไม่ได้มีคนพักอาศัย โดยเจ้าของบ้านมีบ้านอีกหลังอยู่ใกล้ ๆ กัน
ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีลูกชายเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนสาเหตุทางเจ้าของบอกว่า น่าจะมาจากเครื่องจักรตัวใหญ่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เพราะเห็นมีประกายไฟเกิดจากตรงนั้น ก่อนที่จะลุกลามไปทั่วบริเวณ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เชิญผู้ประกอบการไปสอบปากคำอีกครั้งที่ สภ.กระทุ่มแบน และประสานเจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐาน เข้ามาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป