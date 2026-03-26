รวบทันควัน สาว 27 วิ่งราวทอง 2 สลึงในห้างนครนายก รปภ.เห็นเหตุการณ์พอดี เผยขี่จยย.มาจากองครักษ์ มีปัญหาเรื่องการเงิน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 มี.ค.69 พ.ต.ต.วิเดช หงษ์ทัพ สารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองนครนายก ได้รับแจ้งเหตุมีคนร้ายเป็นหญิงชิงทรัพย์ทองภายในห้างชื่อดังแห่งหนึ่ง ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พล.ต.ต.ประเสร็จ วิจิตรทัศนา ผบก.ภ.จว.นครนายก, พ.ต.อ.เผ่าภากร รามนุช รอง ผบก.ภ.จว.นครนายก, พ.ต.อ.ธีรพรรดิ์ บัณฑิโตหิรัญโชติ ผกก.สส.ภ.จว.นครนายก, พ.ต.อ.สง่า ทางธรรม ผกก.สภ.เมืองนครนายก และตำรวจสายตรวจ

ที่เกิดเหตุพบ นายสุวัฒน์ชัย ภูภักดี พนักงานรักษาความปลอดภัย ได้ควบคุมตัวคนร้ายเป็นหญิงทราบชื่อคือ น.ส.สิรินยา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ชาว จ.ขอนแก่น ซึ่งเข้ามาทำทีขอดูสร้อยข้อมือทองคำลายป้องอ้อย น้ำหนัก 2 สลิง ในราคา 36,500 บาท เมื่อคนร้ายแล้วสบโอกาสจึงหยิบทองแล้ววิ่งหลบหนีออกจากห้างไป ตนเห็นเหตุการณ์จึงวิ่งไล่ตามและควบคุมตัวเอาไว้ได้ พร้อมโทรแจ้งตำรวจมาจับกุม

จากการสอบถาม น.ส.สิรินยา กล่าวว่า ตนทำงานอยู่ในพื้นที่ อ.องครักษ์ กำลังเดือดร้อนเรื่องเงิน จึงตัดสินใจขี่รถจยย. จาก อ.องครักษ์ มาที่ตัวเมืองนครนายก เพื่อมาก่อเหตุที่ร้านทองดังกล่าว หลังจากนั้นจึงนำตัวคนร้ายส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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