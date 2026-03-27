ขอนแก่น ตชด.ภ.2 ไล่ล่า แก๊งขนยาเสพติด จับคารถกระบะ เตรียมส่งลูกค้า รวบผู้ต้องหา 2 ราย ตรวจยึดยาบ้า เกือบ 4 ล้านเม็ด เร่งขยายผล จับหัวหน้าขบวนการรายใหญ่
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ไล่ติดตามจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด ก่อนยึดยาบ้าจำนวน 4 ล้านเม็ด พร้อมผู้ต้องหา 2 คน ขณะเตรียมนำไปส่งให้ลูกค้า
27 มี.ค. 69 – เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ติดตามรถต้องสงสัย ตามที่สายรายงานว่า มีรถกระบะ ลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมาก ก่อนตรวจพบรถกระบะ อีซูซุ สีขาว ทะเบียน 1 ฒณ 1767 กรุงเทพมหานคร จอดหน้าบ้านเช่า บ้านโคกสีทอง ม.11 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
ตำรวจที่ติดตามมา จึงแสดงตัวเข้าควบคุมตัว พร้อมเข้าตรวจสอบภายในบ้านเช่า พบยาบ้าจำนวนมาก จึงควบคุมคนอยู่ภายในรถ 2 คน คือนายคงคา หรือ คง ชาว จ.ยโสธร และ นายสิทธิศักดิ์ หรือ มาร์ค ชาว อ.หนองแค จ.สระบุรี
พล.ต.ต.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์ ผบก.ตชด.ภาค 2 และ พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เข้าตรวจสอบยาบ้าดังกล่าว จากการสืบสวนทราบว่า ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดได้ที่ จ.มุกดาหาร จำนวนมาก โดยพบว่าเป็นขบวนการเดียวกัน
กระทั่งสืบทราบว่า นายคงและนายมาร์ค ได้เช่าห้องไว้เพื่อพักยาเสพติด จากนั้นนำยาบ้าจากประเทศเพื่อนบ้านฝั่ง ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ไปพักไว้ที่บ้านเช่าใน อ.นาแก จนกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบ ก่อนจะเข้าตรวจค้น พบยาบ้าจำนวน 3,960,000 เม็ด ซุกซ่อนภายในบ้าน
โดยทั้ง 2 คน ได้รับค้าจ้าง เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อนำยาบ้าไปส่งในพื้นที่ภาคกลาง โดยกำลังเตรียมใช้รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ขนยาบ้า และรถยนต์เก๋ง ขับนำหน้าเพื่อดูต้นทาง กระทั่งถูกจับกุมตัวในที่สุด
ซึ่งยาบ้าชุดนี้ หากผ่านไปได้จะนำไปพักยาในพื้นที่ภาคกลาง ก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดทางภาคใต้ และส่งออกข้ามประเทศ แต่ถูกจับกุมตัวได้ในที่สุด
ทั้งนี้ นายมาร์คและนายคง มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง เคยต้องโทษคดียาเสพติดมาก่อน จนกระทั่งได้รู้จักกัน และชักชวนกันร่วมขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งตำรวจจะได้ขยายผลจับหัวหน้าขบวนการรายใหญ่ต่อไป