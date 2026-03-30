ครอบครัวเศร้า ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ โฟร์แมนหนุ่ม ถูกยิงเสียชีวิตบนมอเตอร์เวย์ M6 พ่อ คาดสาเหตุปมขับรถปาดหน้ากัน ยืนยัน มีภรรยาคนเดียว แจงข่าวลือ
จากกรณี นายศุภกร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ถูกยิงเสียชีวิตอยู่บริเวณการ์ดเรลริมไหล่ทาง ข้างรถกระบะ ทะเบียน กทม. ด้านหลังติดสติกเกอร์บริษัทแห่งหนึ่งเกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร บนถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 หรือ M6 เขตอ.สูงเนิน ขาขึ้นไปจ.นครราชสีมา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครอบครัวของ นายศุภกร หรือ กอล์ฟ อายุ 30 ปี ช่างโฟร์แมนที่ถูกยิงเสียชีวิตริมถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 (M6) กิโลเมตรที่ 172 ขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมา เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ ณ จุดเกิดเหตุ ก่อนนำกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลา 1 วัดโคกตลาด ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีกำหนดฌาปนกิจในวันที่ 1 เม.ย.นี้
นายชินนโชติ พ่อของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า หลังทราบข่าวลูกชายถูกยิงเสียชีวิตรู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมาก พร้อมเชื่อว่าสาเหตุอาจมาจากเหตุขับรถปาดหน้ากันจนเกิดความไม่พอใจ ยืนยันลูกชายเป็นคนใจเย็น ไม่เคยมีปัญหากับใคร พร้อมวอนเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุ และขอความเป็นธรรมให้ลูกชายอย่างถึงที่สุด
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ด้าน ลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายชี้แจงกรณีข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ที่ระบุว่า ผู้เสียชีวิตมีภรรยาหลายคน ว่าไม่เป็นความจริง โดยยืนยันว่าผู้ตายมีภรรยาเพียง 1 คน และเป็นคนตั้งใจทำงาน อัธยาศัยดี เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน
ขณะที่ บริษัทต้นสังกัดได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ พร้อมยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นเพียงพนักงานของบริษัท และไม่มีข้อขัดแย้งทางธุรกิจตามที่มีการคาดเดา โดยคดีอยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามจับกุมตัวคนร้าย ซึ่งได้เบาะแสเป็นภาพและคลิปจากกล้องวงจรปิดพบรถปาเจโร่สีขาวขับตามรถผู้ตายและจอไหล่ทางด้วยกันก่อนมีผู้มาพบศพ