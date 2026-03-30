โรงน้ำแข็ง ชัยนาทอ่วม วิกฤตน้ำมันไม่พอ เจอพลาสติกพ่นพิษอีก ทำต้นทุนพุ่งพรวด เริ่มแบกรับไม่ไหว จะหาเติมจากไหน นำมันราคาควบคุม จ่อขยับราคาน้ำแพ็ก-โหล สั่งปรับแผนสลับวันหยุดคนงาน หวังพยุงธุรกิจให้อยู่รอด
วันที่ 30 มี.ค.69 น.ส.มนตรา จารุพันธ์ เจ้าของโรงน้ำแข็งจารุพันธ์ และน้ำดื่ม เจ.อาร์.พี. เปิดเผยถึงสถานการณ์ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการผลิตน้ำแข็งและน้ำดื่มในพื้นที่จังหวัดชัยนาทว่า กำลังเผชิญศึกหนักจากปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะรถขนส่งกว่า 10 คันของโรงงานที่ต้องใช้น้ำมันดีเซลวันละกว่า 200 ลิตร ซึ่งในความเป็นจริงกลับหาเติมในราคาควบคุม 39 บาทได้ยาก จนต้องจำใจเติมในราคาลิตรละ 43-44 บาท ทำให้ต้นทุนการกระจายสินค้าสูงขึ้นจนแทบไม่เหลือผลกำไร
นอกจากปัญหาน้ำมันแล้ว โรงงานยังได้รับผลกระทบจากวิกฤตวัตถุดิบขาดแคลน ทั้งกระสอบใส่น้ำแข็งและขวดบรรจุน้ำ เนื่องจากโรงงานผลิตขวดพลาสติกหลายแห่งปิดตัวลงเพราะขาดแคลนเม็ดพลาสติก ทำให้ราคาบรรจุภัณฑ์ขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ทางโรงงานจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาน้ำดื่มชนิดแพ็กและชนิดโหลขึ้นอีกประมาณ 2 บาทต่อหน่วย (ขายส่ง 27 บาท / ขายปลีก 30 บาท) ขณะที่น้ำดื่มบรรจุถังยังคงตรึงราคาไว้ที่ 10 บาทเท่าเดิมเพื่อช่วยเหลือชาวนาชาวไร่และร้านค้าเล็กๆ ที่เป็นลูกค้าหลัก แม้จะมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการวิ่งส่งในระยะไกลก็ตาม
ในส่วนของการบริหารจัดการภายในเพื่อความอยู่รอด เจ้าของโรงน้ำแข็งจารุพันธ์ระบุว่า ได้ใช้วิธีพูดคุยกับคนงานกว่า 30 ชีวิต เพื่อขอความร่วมมือสลับวันหยุดสัปดาห์ละ 1-2 วัน วันละ 1-2 คน (เน้นกลุ่มที่ไม่มีภาระทางครอบครัวหนัก) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางของโรงงานลง พร้อมวิงวอนขอให้ภาครัฐเร่งเข้ามาดูแลราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนโรงงานผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบการและพนักงานสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยไม่ต้องเลิกจ้างหรือปิดตัวลง