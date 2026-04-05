สาววัย45 เดินเท้า ริมถนนไปหาพ่อข้ามตำบล ถูกกระบะชนเสียชีวิตข้างทาง คนขับหวั่นถูกรุมทำร้าย รีบมอบตัว ก่อนหลบออกจากจุดเกิดเหตุทันที
เมื่อเวลา 20.40 น.วันที่ 5 เม.ย.2569 พ.ต.ต.สุกฤษฏิ์ สงแสง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งรถยนต์ชนคนเดินถนน เสียชีวิต บริเวณถนนสายเอเชีย โค้งบ้านท่าแค หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ฝั่งขาขึ้น จึงเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุง
ที่เกิดเหตุพบร่าง น.ส.อัญชิสา อายุ 45 ปี นอนเสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้า จมกองเลือดอยู่กลางถนน โดยมีเลือดไหลนองเต็มพื้นถนน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พบร่องรอยการเฉี่ยวชน เป็นระยะทางประมาณ 8 เมตร จากจุดชนถึงจุดที่ร่างผู้เสียชีวิตนอนอยู่
ใกล้กันพบรถกระบะ โตโยต้า ไมตี้ ทะเบียน บฉ 7232 พัทลุง สีบรอนซ์ ซึ่งเป็นรถคู่กรณี สภาพบริเวณฝากระโปรงหน้าด้านซ้ายมีร่องรอยการชนอย่างชัดเจน แต่ไม่พบคนขับอยู่ในที่เกิดเหตุ
ต่อมาทราบว่าผู้ขับขี่ได้ติดต่อพนักงานสอบสวน และเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ที่ สภ.เมืองพัทลุงแล้ว โดยอ้างว่าเกรงจะไม่ปลอดภัยจากญาติผู้เสียชีวิต จึงออกจากจุดเกิดเหตุก่อน
จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ ทราบว่าผู้เสียชีวิตมักเดินเท้า จากพื้นที่ตำบลนาโหนด มายังตำบลท่าแคเป็นประจำ เพื่อไปหาบิดา และมักเดินอยู่ริมถนน โดยไม่สวมรองเท้า อีกทั้งยังมีพฤติกรรมขอเงินชาวบ้านอยู่บ่อยครั้ง โดยก่อนหน้านี้เคยเสพยาบ้าอย่างหนัก จนมีอาการหลอน และมีสติไม่สมประกอบ เดินเร่ร่อนอยู่เป็นประจำ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะเร่งสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริง พร้อมดำเนินการตามกฎหมายต่อไป